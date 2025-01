El Madrid es fa un tip davant de l'humil equip de la Deportiva Minera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reial Madrid va avançar a vuitens de final de la Copa del Rei 2024-25 després de golejar la Deportiva Minera (0-5), equip de Segona RFEF, a l’estadi Cartagonova de Cartagena. Va ser un partit de setzens plàcid per als de Carlo Ancelotti, centrats ja en la Supercopa d’Espanya.

Molt seriós des de l’inici malgrat les nombroses rotacions –en el debut dels jugadors del planter Lorenzo, Aguado i Chema–, el conjunt blanc va obrir aviat el marcador mitjançant Fede Valverde, i els gols d’Eduardo Camavinga i Arda Güler li van permetre marxar amb una sucosa renda a vestidors. Luka Modric i de nou el turc van tancar ja a la segona part la maneta. Ara, l’equip haurà de pensar en les semifinals de la Supercopa de dijous davant del RCD Mallorca.

En un Cartagonova ple fins a la bandera, el quadre madridista va tardar tot just cinc minuts a desfer la igualada. En un error a la sortida de la pilota del quadre murcià, Fede Valverde es va encarregar d’enviar la pilota al fons de les malles (min.5). Ja al minut 13, Camavinga va posar el 0-2. El turc Arda Güler va anotar el tercer (min.28). Luka Modric va fer pujar el quart al marcador amb un xut amb rosca (min.55). Ancelotti va moure la banqueta per donar minuts abans de la Supercopa d’Espanya a Vinícius i Kylian Mbappé, i amb Lucas Vázquez i Chema va esgotar els canvis al minut 63. Una nova parada del porter local va frustrar el gol d’Endrick, però Güler va aconseguir tancar la golejada al minut 88 al rebre una passada rasa de Fran García.

El Barça demanarà avui al Consell Superior d’Esports (CSD) la cautelaríssima per a les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor amb un informe favorable elaborat per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Segons va avançar TV3, la Federació Espanyola de Futbol ha fet un informe que serviria per donar llum verda a les inscripcions dels jugadors blaugrana.

L’informe del RFEF es basa en el fet que el reglament és obsolet i l’assemblea de l’organisme federatiu espanyol del juny té la intenció de modificar-lo. Es tracta de l’article 130.2 del reglament general de la Reial Federació Espanyola de Futbol que estipula que un futbolista podrà ser inscrit en un sol equip d’un club “sense possibilitat de ser donat de baixa i alta pel mateix en el transcurs d’una mateixa temporada”.

Tot i que tots dos jugadors van entrar a la convocatòria per a la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita, des de la Federació Espanyola creuen que el procés no anirà tan ràpid i encara trigaran uns dies a poder tornar a jugar. Ahir van pujar a l’avió juntament amb la resta dels seus companys.

El Barça, doncs, sol·licitarà avui la cautelaríssima al CSD, una resolució que s’atorga de forma excepcional i que tardaria entre tres i quatre dies a donar resposta. Per tant, Dani Olmo i Pau Víctor només arribarien, en tot cas, a la final de la Supercopa del cap de setmana vinent.

Tanmateix, fonts de la RFEF van assegurar a TV3 que el més probable és que el CSD doni la cautelar al Barça, i no la cautelaríssima, ja que no ho qualificarien d’un cas “excepcional”. L’organisme tardaria en aquest supòsit uns 15 dies a donar la cautelar i, per tant, deixaria els jugadors sense Supercopa però inscrits per jugar el que queda de temporada.

Segons TV3 citant fonts federatives, la RFEF s’ha sentit pressionada per altres clubs, per la qual cosa van emetre un comunicat conjunt amb la Lliga rebutjant la inscripció d’Olmo i Víctor. Tanmateix, la Federació Espanyola va elaborar aquest document favorable a posteriori. Així mateix, el Barça presentarà tota una documentació en la qual argumenta, entre altres coses, la interpretació d’aquest article 130.2 del reglament general de la RFEF.

Lamine Yamal, a la llista per a l’Aràbia

L’expedició del FC Barcelona per a la Supercopa d’Espanya, que es disputarà entre demà i diumenge, va partir ahir cap a l’Aràbia Saudita. La semifinal del Barça davant l’Athletic es disputarà demà (20.00 hores) a Jidda, mentre que Reial Madrid i Mallorca es jugaran l’altre lloc a la final un dia després, dijous (20.00). A més de Dani Olmo i Pau Víctor, també són a la convocatòria Ferran Torres, Andreas Christensen, Héctor Fort i Lamine Yamal, que ja haurien deixat enrere les seues respectives lesions, malgrat que no tenen l’alta mèdica. També va viatjar el jove Marc Bernal, que continua recuperant-se de la lesió de genoll.

Activaran la moció de censura contra Laporta

Si diumenge diversos grups d’opinió, associacions i plataformes de l’entorn del FC Barcelona van emetre un comunicat conjunt per demanar la “dimissió immediata” del president Laporta i van amenaçar de passar a l’acció en cas de no veure satisfeta la seua demanda, segons el diari Sport aquest matí, a les oficines del Spotify Camp Nou, Jordi Farré té previst presentar una moció de censura contra el màxim mandatari blaugrana. Farré ja va ser l’impulsor de la moció de censura contra Josep Maria Bartomeu el 2020 i precandidat a les eleccions a la presidència del club el 2021.