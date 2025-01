El Lleida fitxa l'ariet Sergio Buenacasa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida va anunciar ahir la incorporació del davanter centre aragonès Sergio Buenacasa Alba com a segon reforç del mercat d’hivern. El futbolista, de 30 anys i 1,82 metres d’altura, arriba procedent del Terrassa FC per aportar gol i experiència a la davantera de l’equip lleidatà en la seua lluita per aconseguir els objectius de la temporada.

Nascut a Saragossa el 1994, Buenacasa es va formar als planters del Reial Saragossa i del FC Barcelona abans de començar la seua trajectòria com a professional. Al llarg de la seua carrera, el nou jugador del Lleida CF ha vestit les samarretes de clubs com el CD Terol, el CF la Nucia, l’Hèrcules CF, el RCD Mallorca, el Màlaga CF o el Barakaldo CF, entre altres, acumulant experiència a Segona B i Tercera divisió.

La carrera de Sergio Buenacasa ha estat condicionada sobretot pel gran cartell que se li va posar al jugador en la seua etapa de formació. En l’etapa de cadet i juvenil, l’atacant va brillar amb llum pròpia a la Masia, la qual cosa el va elevar a la categoria de promesa internacional. La Juventus el va fitxar amb la idea de prolongar el seu creixement, però no va aconseguir mantenir el nivell golejador. Això el va fer tornar a Espanya i començar un nou progrés des de zero, passant pel filial del Saragossa, amb debut al primer equip inclòs, i pel Barakaldo.

D’altra banda, el Lleida va presentar ahir Dylan Iglesias, que arriba al Camp d’Esports procedent del Fabril gallec, l’equip filial del Deportivo, al qual va arribar l’estiu passat procedent de l’Alzira. El nou jugador blau, un extrem esquerrà de 21 anys i que per tant ocupa plaça de sub-23, va dir que “conec el míster (Marc Garcia) i ell em va dir que volia que fos aquí i no m’ho vaig pensar gaire. Vull tornar a jugar i tenir continuïtat i a més, en un projecte gran com el del Lleida”.

Durant la presentació de Dylan, el director esportiu del Lleida, Raúl Fuster, va explicar que ara la voluntat del club és trobar un porter sub-23, després de la sortida de Dani Parra.