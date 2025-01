Pons recupera i Esteve pateix

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Cara i creu ahir per als dos representants lleidatans en la categoria de cotxes del Dakar. Mentre que Eduard Pons va completar una etapa sense gairebé sobresalts per situar-se al top 10 de la seua categoria Challenger, Isidre Esteve va tornar a patir. Aquesta vegada no per una avaria, sinó per dos punxades que van fer que alentís el ritme per no quedar-se tirat. Per la seua part, Jordi Esteve, en camions, va perdre molt de temps perquè va haver de remolcar un altre vehicle de l’equip durant els últims 80 km de l’especial, entrant el 27 de l’etapa i ocupant la posició 34 a la general. Amb un recorregut retallat a causa de les pluges recents a la regió d’Al-Henakiyah (dels 496 quilòmetres previstos només se’n van disputar 327, 792 quilòmetres en total, inclosos els enllaços abans i després de l’etapa), l’especial semblava més relaxada després de la dura crono de 48 hores, que va deixar tant els vehicles com les tripulacions molt tocats. Tanmateix, el terreny pedregós va plantejar un nou desafiament per als pilots lleidatans. Eduard Pons, juntament amb el seu copilot Jaume Betriu, va patir una punxada a l’inici, encara que aquest contratemps no li va impedir de firmar la novena posició de la seua categoria, la qual cosa el va fer ascendir fins a la desena de la general de Challenger i la 48 absoluta. Pitjor ho va passar Isidre Esteve. Una doble punxada inicial va comprometre la jornada al d’Oliana, ja que, sense més rodes de recanvi, una altra punxada hauria deixat el Toyota Hilux T1+ tirat a la pista. És per això que va decidir abaixar el ritme i assegurar una etapa. Tot i així, el lleidatà va recuperar algunes posicions a la general, on ara ocupa la 66 absoluta i la 39 de la categoria Ultimate. La victòria va ser per al sud-africà Saood Variawa, mentre que el seu compatriota Henk Lategan manté el liderat. En motos es va imposar el salamanquí Lorenzo Santolino (Sherco) i l’australià Daniel Sanders (KTM) segueix líder. El jove barceloní Edgar Canet va aconseguir una nova victòria a la seua categoria.

Eduard Pons: “És el primer top 10 d’enguany i crec que en vindran més”

Eduard Pons es mostrava ahir satisfet. “És el primer Top 10 que assolim aquest any i crec que en vindran més. Ens trobem millor físicament i el cotxe cada vegada està més afinat, per la qual cosa tenim moltes ganes d’esprémer tot el potencial de l’equip i estar més amunt. El nostre objectiu del top 5 no és tan lluny”, va assenyalar. Per la seua part, Isidre Esteve va reconèixer que després de les dos punxades inicials no “ens en podíem permetre cap altra més de cap manera. No ens ha quedat altra que abaixar molt el ritme, així que només hem corregut on es podia. Corríem inquiets, perquè si punxàvem una altra roda, ens quedàvem tirats a la pista”, va assenyalar.