Yamal els guia a la final

El Barcelona va tornar a encomanar-se a Lamine Yamal per firmar l’accés a la final de la Supercopa després de derrotar ahir l’Athletic Club (0-2) en una altra demostració de la joia blaugrana que va arrodonir una vetllada amb doble festeig després de l’indult a Dani Olmo i Pau Víctor per ser inscrits de nou i disponibles per a la final de diumenge davant del Madrid o el Mallorca, que avui disputen l’altra semifinal. Els gols de Gavi i de Yamal van coronar un partit en el qual els culers van ser superiors contra un rival minvat al no poder comptar des de l’inici amb Nico Williams i les seues badades el van condemnar a veure trencada una ratxa de quinze partits consecutius invicte. La pujada per la notícia d’Olmo i Víctor i el retorn de Yamal es van traduir que el Barça va prendre la iniciativa des del començament, davant d’un Athletic que va acceptar l’enroc per contenir l’ímpetu blaugrana. El fruit va tardar poc a arribar i als dos minuts, Koundé, a passada del jove extrem, va tenir la primera, però Unai Simón la va repel·lir. Immediatament, una altra urpada pel mateix costat, amb pilota a l’àrea, on Raphinha va volar per empalar la pilota, que se’n va anar lleugerament per sobre del travesser. El tercer avís va venir poc després, també per part de l’extrem brasiler, amb un llançament de falta amb picardia que no va agafar per sorpresa el porter blanc-i-vermell.

Es va quedar fora de l’onze en favor de Szczesny perquè va ser castigat per Flick per arribar tard a la xarrada

Quan el perill semblava que procedia dels dominis de Yamal, va arribar la triangulació entre Pedri i Balde per l’altre lateral, completada per Gavi al cor de l’àrea per posar el 0-1 al minut 17, el seu primer gol després de més d’un any i dedicat amb ràbia a Olmo. El gol va ofuscar l’Athletic, al qual va continuar sotjant el perill, amb un rebot a la part posterior de Lewandowski que va treure Unai Simón i, després d’un error de Paredes, una nova acció de Raphinha que Yamal tampoc no va concloure en el rebuig.

Szczesny, que va tornar a situar-se sota pals pel càstig que Flick li va imposar a Iñaki Peña per arribar tard a la xarrada tècnica prèvia, va cobrar protagonisme al final de la primera meitat desbaratant un parell d’ocasions basques. El segon acte va començar calcat al primer i Yamal va tornar a prendre el comandament per deixar clar els seus galons amb un públic saudita entregat als seus esclats. L’extrem de Rocafonda va posar la cirereta a la seua actuació amb el segon gol, una obra perfecta de control orientat i xut inapel·lable amb l’esquerrana després d’una passada de Gavi.

Amb la semifinal certificada, Flick va retirar Yamal per reservar-lo per a la final, mentre Valverde va posar Nico Williams per intentar obrar el miracle. El matx va virar i els bilbains, amb De Marcos i Mikel Vesga també al camp, van gaudir dels millors minuts gràcies al tàndem dels Williams, que van avisar un parell de cops, amb què el quadre basc es va reanimar, mentre el Barça tornava a la seua fase més grisa amb què va tancar l’any.

Al minut 81, l’Athletic va ressuscitar la semifinal amb un gol de De Marcos anul·lat per fora de joc. El VAR va tornar a salvar els de Flick cinc minuts després, al no autoritzar el gol d’Iñaki Williams per venir precedit d’un toc de Djaló després d’una passada de Frenkie De Jong cap enrere. Quedaven gairebé 4 minuts més l’afegit però als lleons els faltava precisió per trobar aquest gol vàlid que els donés una motivació extra per buscar el gol de l’empat, però en aquesta tessitura de partit d’anades i vingudes el Barça hauria pogut sentenciar amb us xut a gairebé porta buida de Frenkie De Jong, que va treure un defensa gairebé sobre la línia.

Hansi Flick: “La cautelar ha estat una empenta abans del partit”

Hansi Flick es va mostrar content per l’actuació del seu equip, per deixar la porteria a zero i per haver rebut l’“empenta” de la bona notícia de la cautelar donada pel CSD al club perquè Dani Olmo i Pau Víctor puguin ser inscrits de nou i jugar la final. “No vull parlar del passat, hem de seguir endavant i tant de bo aquesta decisió ens beneficiï. Dani i Pau estan contents. Per a nosaltres ha estat una empenta abans del partit, tots volíem demostrar que som un equip”, va comentar. Més enllà de la cautelar, va celebrar una victòria bastant contundent. “Soc molt feliç amb el fet. Hem guanyat 0-2, és el que volíem, deixar la porteria a zero. L’equip ho ha fet molt bé i és el més important”, va manifestar.