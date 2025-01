El Vila-sana s'examina amb Gijón a la recerca del liderat

El Vila-sana rep avui el Telecable Gijón (13.00) en un partit en el qual està en joc el liderat de la Lliga, ja que tots dos equips arriben a aquest duel empatats a 27 punts, els mateixos que té el Palau de Plegamans, que avui visita el Manlleu i amb el qual comparteixen un emocionant triple empat al capdavant de la classificació.

“Tenim un mes de gener en el qual tots els enfrontaments són molt difícils, així que ens ho prendrem partit a partit”, explicava ahir l’entrenador de l’equip del Pla d’Urgell, Lluís Rodero. El Vila-sana va començar l’any guanyant el Palau de Plegamans a la Champions (3-1), un triomf vital que li permet recuperar opcions en la màxima competició continental després de la derrota davant del Fraga a la primera jornada, dimarts tornarà a enfrontar-se a l’equip barceloní, però ara a la Lliga i el cap de setmana vinent rep el Manlleu a Europa.

“Aquest partit serà encara més difícil que el de la setmana anterior de Champions, ja que el Gijón ve de perdre contra el Palau”, va recordar Rodero. “Ja sabem que és un rival molt fort, però em preocupa més que nosaltres estiguem bé”, va afegir el tècnic, que no té cap baixa per al partit d’avui.

Tampoc no veu diferències en el fet que es tracti d’un partit de Lliga o de Champions, veient “el nivell dels equips que ens han tocat al nostre grup europeu i tal com està la part alta de la Lliga. Tant en una competició com en l’altra, ara mateix cada partit és una final”, va destacar.

Va afegir que “hem d’estar molt concentrades perquè si no estem al nostre nivell habitual se’ns poden escapar punts que aquest any són molt valuosos, ja que no hi ha play-off”, va recordar.

Rodero va afegir que “estic molt satisfet de com està jugant l’equip i de l’entrega de les jugadores”, i encara que han perdut dos partits, els dos davant del Fraga, “en els dos vam jugar bé”. Va recordar també, de cara al partit d’avui, el paper de l’afició, a la qual “volem fer gaudir”.