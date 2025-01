El Barça busca en el clàssic el primer títol de l'era Flick

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Reial Madrid i el FC Barcelona viuen avui (20.00/Movistar+) el segon clàssic de la temporada a la final de la Supercopa d’Espanya, que es disputa a Jidda (Aràbia Saudita), partit que decideix el primer títol de l’any 2025 i que servirà per confirmar la millora dels blancs o com a impuls contra la davallada recent dels blaugrana, en un torneig envoltat pel soroll del cas Dani Olmo i la cautelar per poder disputar el partit.

En aquest sentit, el tècnic del Barça Hansi Flick va confirmar que Dani Olmo “pot jugar” i que no té “cap problema”. “Ell és feliç per tenir l’oportunitat de jugar”, va dir. “Si hi ha molt soroll fora, hem de ser més forts. Per a nosaltres és una gran temporada. És molt important concentrar-nos i no deixar-nos portar per les coses que passen fora. Hem d’estar units, ser forts en tots els partits. L’important de demà (avui per al lector) és jugar com a col·lectiu, defensar tots junts per intentar guanyar aquesta final. No podem comparar el que va passar en el partit d’abans amb el que passarà ara”, va prosseguir.

També va respondre a la pregunta de si tornarà a arriscar amb l’estratègia del fora de joc com en el 0-4 del Bernabéu. “La manera com vam jugar al Bernabéu era el nostre estil. No hi ha raó per jugar d’una manera diferent”, va expressar.

Tanmateix, el tècnic alemany no va confirmar si es decantarà per Olmo o per Gavi en l’onze inicial, malgrat que ho va deixar entreveure. “Gavi va fer un gran partit contra l’Athletic; té experiència i confiança per poder-ho fer. Crec que jugarà, però encara no estic al cent per cent segur de qui jugarà”, va subratllar.

D’altra banda, Flick va reconèixer que era la “tercera vegada” que algun dels seus jugadors arribava tard a l’entrenament i que per això va haver de prendre mesures, com la de relegar Iñaki Peña a la banqueta, i va afirmar que és “bo” que el davanter del Real Madrid Vinícius pugui jugar la final. “Mai no parlo sobre els que començaran. Szczesny va fer un bon partit i Iñaki va tenir una bona actuació la primera part de la temporada. Són professionals i no hi ha problema. Pots arribar abans, no hi ha problema”, va declarar en roda de premsa.

“La polèmica es podria haver evitat”

El president del Barcelona, Joan Laporta, va afirmar ahir que la polèmica que ha envoltat el cas de Dani Olmo i Pau Víctor “es podia haver evitat si s’hagués aplicat la normativa correctament”, però es va felicitar que la situació s’hagi resolt i el seu club estigui “satisfet”. Laporta va transmetre aquest missatge a la recepció oficial oferta pel president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Rafael Louzán, als clubs participants a la Supercopa en un hotel de la ciutat saudita de Jidda, a la qual no va assistir el màxim mandatari del Reial Madrid, Florentino Pérez.

“És un partit que no és previsible”

L’entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, va assegurar que si Dani Olmo disputa avui la final de la Supercopa d’Espanya hauran “d’intentar treure-li una mica de la qualitat que té” amb un bon treball defensiu, i va afirmar que hauran de treballar en l’“equilibri” de l’equip per tenir opcions. “És un partit que no és previsible. Tenim molt clar el que hem de fer per reduir el risc, però el resultat ningú no el pot predir. Estic convençut que demà actuarem bé. No bé, molt bé. Però això no determina al 100% el resultat, de cap manera”, va declarar.