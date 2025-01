Victòria de menys a més

Publicat per COLAU OBRADOR LLINÀS Verificat per Creat: Actualitzat:

El Robles Lleida va tornar de les vacances amb una victòria davant del Móstoles (42-58) en un partit en el qual va anar de menys a més i va recuperar el balanç neutre, ara amb 6 victòries i 6 derrotes.

El duel va començar de la pitjor manera possible per a les lleidatanes, amb un parcial inicial d’11-3, amb dos triples seguits de les locals per obrir el marcador. No va ser fins passats els primers 5 minuts que el Robles va anotar per primera vegada en jugada i va arribar a posar-se 11-8, un bon resultat tenint en compte els constants errors ofensius. En el segon, que va arrancar amb 13-8, l’equip lleidatà es va refer i, a través de jugades ràpides i bones defenses, va poder capgirar el marcador amb quatre punts seguits de Carla Fernández, que van col·locar el 18-20 amb el qual es va arribar al descans.

El tercer quart va arrancar amb un ritme de joc alt, i l’intercanvi de cops va elevar la tensió pel que fa a la duresa de les locals, arribant fins i tot a lesionar Maria Cerqueda en un xoc amb la pivot local. Malgrat les constants interrupcions, es van veure 14 punts per a cada equip, que van posar el 32-34.

L’últim quart va ser el millor del conjunt bordeus, desencadenat en atac amb dos triples d’Iris Tribó, un d’Andrea Fernández i un altre de Laura Gil, per col·locar-se amb un avantatge de 10 punts, que es va ampliar fins al 42-58 final. Rubén Petrus, tècnic de les lleidatanes, va lloar l’equip per “la fortalesa mental que han demostrat a la pista”, destacant que això “ha servit per sobreposar-se a les rivals”. La victòria, va dir, serveix perquè l’equip “agafi confiança de cara a la segona volta”, i que el triomf és fruit de “les llavors que hem sembrat durant tota la temporada”.