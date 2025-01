Els Márquez, a tota velocitat

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 360 persones van participar ahir en la sisena edició de la cursa i caminada de muntanya Fita 973, que pretén donar a conèixer els senders pròxims a Cervera i retre homenatge als germans Marc i Àlex Márquez, ja que els recorreguts (es podia escollir entre tres rutes de 8, 11 i 17 quilòmetres) es van dissenyar per itineraris naturals que freqüenten els pilots per entrenar-se quan es troben a la seua ciutat natal. Aquesta edició va comptar amb la participació dels mateixos germans Márquez, que tot just arribar uns minuts abans d’iniciar-se la carrera es van fer fotos amb participants i públic assistent.

La prova estava organitzada pel club BTT La Segarra i va ser possible gràcies a la col·laboració d’una vintena de persones.