Baqueira acull dijous que ve la primera prova del Freeride World Tour

L’aranès Abel Moga, convidat, i la reusenca Núria Castán, subcampiona a la general del 2024, participaran en la prova inaugural del circuit mundial de Freeride d’esquí (FWT) de la FIS, que es disputa dijous i divendres a l’estació de Baqueira-Beret.

Després d’un any de pausa i després de dos esdeveniments el 2022 i 2023, l’FWT torna a la Val d’Aran, on Baqueira ha rebut noves nevades el cap de setmana passat i les previsions meteorològiques per a aquests propers dies és de sol amb fred intens.

Moga, que va rebre una wildcard per a aquest esdeveniment, torna a competir a la seua muntanya amb el seu estil intrèpid i ple d’energia en el mateix terreny on va obtenir un segon lloc en el seu debut, el 2022. “Estic molt emocionat de rebre la wildcard i competir a casa. És una gran oportunitat per mostrar al món una vegada més les increïbles muntanyes que tenim aquí a Baqueira-Beret. Tenir aquest grup de llegendes aquí em fa molt feliç, i no puc esperar a veure què té entre mans!”, va comentar.

Núria Castán, que el 2024 va acabar com a subcampiona del món, va dir que “començar el circuit a casa significa molt per a mi; és l’oportunitat perfecta per mostrar l’increïble terreny del Pirineu”.