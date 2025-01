Laporta treu pit després del gran triomf a la Supercopa

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va rememorar ahir la victòria de l’equip blaugrana contra el Reial Madrid (2-5) a la final de la Supercopa d’Espanya, un triomf que el màxim dirigent culer creu que és fruit del “treball, el talent i el compromís”.

“Ahir vam gaudir d’una victòria que és mirall del treball, el talent i el compromís d’uns jugadors, d’un entrenador, d’un cos tècnic. Visca el Barça!”, va escriure el president del club en el seu compte de la xarxa social X, una vegada que l’expedició blaugrana va aterrar a Barcelona després de volar durant tota la nit des de l’Aràbia Saudita.

El primer títol de l’etapa Flick suposa una injecció d’energia i de moral per al conjunt blaugrana, a més d’un gran reforç per al president, ja que va ser el principal valedor del tècnic alemany i va decidir incorporar-lo a l’estiu en substitució de Xavi Hernández.

De fet, el president es va convertir en un dels grans protagonistes durant la celebració del títol, ja que va baixar a la gespa amb els jugadors, que fins i tot el van animar a aixecar la copa, mostrant una gran complicitat amb la plantilla i amb el mateix Hansi Flick, que també va quedar reflectida amb una fotografia amb els capitans i el tècnic al costat del títol de la Supercopa una vegada aterrats a Barcelona.

L’èxit també va suposar el primer títol com a blaugrana de 13 membres de la plantilla. Es tracta dels fitxatges d’aquest curs Dani Olmo, Pau Víctor i el porter Wojciech Szczesny, així com Iñigo Martínez, fitxat la campanya anterior, a banda dels joves sortits de la Masia Pau Cubarsí, Fermín López, Marc Casadó i els jugadors del filial que van viatjar a la Supercopa, Ander Astralaga, Marc Bernal, Héctor Fort, Gerard Martín, Sergi Domínguez i Toni Fernández.

L’alegria amb què va tornar l’expedició blaugrana contrasta amb la tensió amb què es va iniciar el viatge a l’Aràbia Saudita, ja que en aquell temps l’entitat encara estava pendent de rebre la cautelar del CSD per Dani Olmo i Pau Víctor, que finalment van poder jugar la final, encara que només el primer va tenir minuts

Joan Laporta compareixerà avui davant dels mitjans de comunicació, a les 10.00 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, per comentar el cas Olmo i diversos temes d’actualitat, per bé que la cautelar concedida pel CSD a Olmo i Pau Víctor i aquest títol han rebaixat la tensió en l’entorn blaugrana.

El FC Barcelona ha demanat a l’empresa BSM (Barcelona de Serveis Municipals), dependent de l’ajuntament de Barcelona, una extensió del contracte fins al 30 d’abril del 2025 perquè el primer equip blaugrana pugui jugar els seus partits a l’Estadi Olímpic Lluís Companys.

Segons va avançar Mundo Deportivo, l’entitat es reunirà els propers dies amb l’empresa municipal que gestiona el recinte per tractar la petició d’allargar un mes més el dret d’ús de l’estadi a l’espera que el Barça tingui llum verda per tornar a l’Spotify Camp Nou, les obres del qual s’estan allargant més enllà de les previsions inicials del club, fent fins i tot que es dubti que el conjunt blaugrana pugui tornar aquesta temporada al seu estadi. En cas de confirmar-se la pròrroga del contracte fins a finals d’abril –l’actual és fins al 31 de març–, el Barcelona guanyaria temps a l’espera de tornar al recinte del barri de les Corts amb uns 60.000 seients disponibles.

Des del club blaugrana insisteixen que la intenció és tornar al Camp Nou “com més aviat millor” i que “en les properes setmanes donaran més detalls en relació amb la planificació” per tornar a jugar els seus partits allà. A més, l’Estadi Olímpic té agendada una gira mundial de concerts a partir del mes de maig, cosa que fa pràcticament impossible que el conjunt blaugrana pugui prolongar la seua estada allà més enllà del 30 d’abril.

Iñigo Martínez podria estar un mes de baixa

L’única mala notícia de la Supercopa va ser la lesió d’Iñigo Martínez, que va ser substituït per una lesió muscular en els isquiotibials de la cama dreta que el deixarà almenys un mes de baixa.

Tres ‘boixos nois’ accepten 3 anys de presó

Tres joves vinculats als Boixos Nois van acceptar tres anys de presó per una brutal pallissa el 2018 a un seguidor dels Bukaneros del Rayo Vallecano, encara que no aniran a la presó al quedar la pena suspesa.

Apel·lació manté la sanció a Vinícius

El Comitè d’Apel·lació va desestimar ahir el recurs del Madrid per l’expulsió de Vinícius a Mestalla i manté la sanció de dos partits al brasiler, que els haurà de complir davant de Las Palmas i Valladolid a la Lliga.

La Reial Societat guanya el Vila-real (1-0)

La Reial Societat va superar el Vila-real (1-0) gràcies a un gol de Kubo en el minut 51 i recupera la setena plaça, a dos punts del Vila-real, cinquè, i igualat a 28 amb el Girona. A Segona, l’Eibar va vèncer l’Eldenc a domicili (1-3).

Sense guanyadors del Ple al 15 per tercera jornada seguida

Per tercera jornada consecutiva, la quiniela es va quedar sense cap guanyador del Ple al 15, per la qual cosa l’import corresponent es posarà en joc com a Pot en una jornada posterior. A diferència de les dos jornades anteriors, sí que hi va haver tres premiats amb 14 encerts.