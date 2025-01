El Vila-sana visita avui el líder obligat a guanyar

El Vila-sana visita avui la pista del líder, el Palau de Plegamans (21.00), i ho fa amb l’obligació de guanyar, ja que no pot permetre’s una nova entrepussada després de la derrota que va encaixar a casa dissabte passat davant del Telecable Gijón (1-4). Barcelonines i asturianes lideren la classificació amb 30 punts, mentre que Vila-sana i Fraga en tenen 27. Palau de Plegamans i Vila-sana obren avui la segona volta, mentre que demà el Fraga rep el Sant Cugat i el Gijón, el Raxoi. Són enfrontaments avançats ja que el cap de setmana toca Champions. Una derrota avui deixaria les lleidatanes a 6 punts del capdavant de la taula.

“És un partit molt important i molt difícil. Hem de recuperar l’essència del Vila-sana, que no vam mostrar dissabte”, admetia ahir el tècnic, Lluís Rodero. Sobre el poc temps entre dos encontres de tanta importància, va assenyalar que “m’hauria agradat tenir tres o quatre dies més per treballar”. “Espero que l’equip surti al partit més concentrat del que ho va fer dissabte”, va explicar.

Va insistir que el que més el preocupa és com estigui el seu equip. “El rival et pot condicionar, però si estem bé tenim molt a guanyar. Hem de ser agressives a dalt, ràpides en les transicions i mostrar les nostres característiques. Si imposem el nostre joc som un equip molt bo”, va afegir.

D’altra banda, la Federació Espanyola va anunciar ahir que ajorna la Copa, encara sense seu i que estava prevista entre els dies 20 i 23 de febrer.

Alpicat acull la Copa Generalitat l’1 i el 2 de febrer

Alpicat serà la seu, els propers dies 1 i 2 de febrer, de la XV Copa Generalitat, tant en la competició masculina com en la femenina, segons va comunicar ahir la Federació Catalana de Patinatge (FCP). Els equips classificats són els quatre primers de Nacional Catalana al final de la primera volta, que va concloure després dels encontres que es van disputar aquest cap de setmana passat. En la competició masculina hi haurà un representant lleidatà, el Bell-lloc, que jugarà les semifinals davant del Sant Cugat. L’altra semifinal la jugaran Castellar i Barcelona B.En la categoria femenina s’ha classificat l’Alpicat, que ha acabat en primera posició la primera volta de la Lliga, empatat a 40 punts amb el Palau de Plegamans. El seu rival en semifinals serà l’Igualada, mentre que l’altra plaça per a la final se la disputaran Palau de Plegamans i Voltregà.El filial del Vila-sana va perdre les seues opcions al caure diumenge a la pista de l’Alpicat per 4-1, cosa que l’ha relegat a la setena posició a la Lliga.