Una marxa de Champions

La mítica Marxa Beret, la més antiga d’esquí de fons que es disputa a Espanya i que el proper 2 de febrer celebrarà la quaranta-cinquena edició, ha fet un salt de qualitat important amb la seua inclusió a partir d’aquest any en el circuit Ski Classics, el més important del món de marxes nòrdiques. María José Estévez, presidenta del Conselh Esportiu dera Val d’Aran, entitat que gestiona la Marxa Beret que impulsa el Conselh Generau, i els responsables del circuit internacional van firmar fa unes tres setmanes el contracte que vincularà les dos parts durant els propers cinc anys, fins al 2029, que serà prorrogable.

“Formar part d’aquest circuit és molt important per a nosaltres, sobretot perquè han estat ells els que ens han vingut a buscar, la qual cosa demostra que la nostra prova té un nivell elevat”, explica el director de la Marxa Beret, Marc Puig, que no creu que aquest primer any suposi un gran impacte per la demora en la firma del contracte.

Formar part d’aquest circuit costarà uns 15.000 euros i serà la primera prova espanyola a entrar-hi

“El més beneficiós serà quant a la difusió que tindrà la prova en el món de l’esquí de fons, ja que aquest primer any, atès que l’acord s’ha firmat fa molt poc, la repercussió a nivell de participació no crec que hagi de ser significativa, ja que els esquiadors que acudeixen a aquest tipus de carreres ho planifiquen amb molt temps d’antelació”, va afegir.

La Ski Classics inclou proves tant de mitjana com de llarga distància en tècnica clàssica que tenen lloc principalment a Europa, majoritàriament als països nòrdics com Suècia, Noruega, Finlàndia o Suïssa, encara que també té curses a la Xina, el Canadà i els Estats Units.

La prova aranesa estarà inclosa al calendari Challengers, que són carreres més populars, de mitja distància la majoria i que permeten als esquiadors professionals sumar punts per al rànquing mundial.

Per sobre hi hauria la categoria Pro Tour, on figuren les cites més clàssiques de l’esquí de fons mundial, com la Marcialonga italiana o la Vasaloppet sueca, que ronden el centenar de quilòmetres i congreguen milers d’esquiadors. “Aspirar a aquesta categoria està fora del nostre abast perquè suposaria elevar molt el pressupost”, va apuntar Puig. El cost que suposarà per a l’organització de la Marxa Beret entrar en el circuit Ski Classics estaria entorn dels 15.000 euros.

La Marxa Beret, que serà la primera prova estatal a formar part d’aquest circuit mundial, haurà de complir diversos compromisos, com ara augmentar els premis en metàl·lic, amb un mínim de 2.000 euros a repartir entre els tres primers classificats masculins i femenins, així com una bona cobertura televisiva, atès que a nivell de circuit podrà mantenir l’actual, ja que té l’homologació internacional per acollir proves FIS.

La prova dominical també serà valedora per a l’Estatal de llarga distància. Es mantenen les proves de 10, 21 i 42 quilòmetres, a banda de la popular de 5, i l’únic dubte és si es podrà arribar fins a la zona de Montgarri a causa de la falta de neu.

Tomàs Barata, del CEVA, bronze a la Universíada

El barceloní Tomàs Barata, de 21 anys i pertanyent al club aranès del CEVA, es va penjar ahir la medalla de bronze en la combinada d’esquí alpí de la Universíada d’Hivern que es disputa a Torí. L’esquiador format a Aran va segellar la tercera posició a la general després de concloure quart en el supergegant, quedant-se a només 69 dècimes del que seria el líder en aquesta especialitat, el suís Loic Chable, i ser tercer en l’eslàlom. L’asturià Jonás Sánchez, pertanyent al Copos aranès, va ser dissetè.“A la primera mànega del supergegant s’ha notat que hem entrenat molt bé uns dies de velocitat a Àustria. M’ha sorprès trobar-me tan endavant, però sabia que amb l’eslàlom tenia l’oportunitat de ficar-me en llocs de medalla. Malgrat ser bastant pla el traçat, he pogut apretar i ha sortit”, va dir Barata en declaracions difoses per la Federació Espanyola (RFEDI).El bronze de Barata és la quarta medalla que aconsegueix la delegació espanyola en aquesta Universíada, després de l’or assolit per Audrey Pascual en parasurf i les plates de María Martín-Granizo i Bernat Ribera en snowboardcross.

Ja se superen els 400 inscrits per a una edició amb dos Estatals

Dimarts passat es va tancar la inscripció on line a un preu rebaixat (30 euros) amb més de 400 esquiadors inscrits, cosa que supera les xifres de l’any passat per aquestes dates. L’organització de la Marxa Beret confia a arribar fins als 800 participants en la prova reina del diumenge 2 de febrer, a més de més d’un centenar a l’aperitiu del dissabte 1, que serà un esprint puntuable per al Campionat d’Espanya.

Baqueira-Beret inaugura avui el Freeride World Tour 2025

El circuit mundial de freeride, la disciplina d’esquí fora pistes, aixeca avui el teló amb la prova de Baqueira-Beret, que començarà a partir de les 10 del matí. La carrera, que per quart any consecutiu recala a la Val d’Aran, si bé l’any passat es va haver de cancel·lar, reunirà els millors riders del món en una cita que ha hagut de canviar d’escenari per culpa de la meteorologia. Inicialment estava prevista, igual que les altres tres edicions anteriors, al Tuc de Baciver, però el vent dels últims dies el va deixar sense la neu suficient, per la qual cosa els comissaris van optar aleshores per traslladar la competició a una zona de Vielha e Mijaran.