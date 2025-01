Cara i creu per als lleidatans en el Dakar 2025

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Dakar 2025 va finalitzar ahir i la sort va ser dispar per als dos pilots lleidatans que seguien en competició, després de l’abandó sofert dies enrere per Eduard Pons. Mentre Isidre Esteve tornava a completar el recorregut de la prova en la que ha suposat la seua vintena participació i la desena en cotxes, Jordi Esteve, en canvi, abandonava i es quedava a un sol pas d’aconseguir acabar el seu primer Dakar al volant d’un camió, la qual cosa sí que havia aconseguit sobre una moto el 2003 i 2004.

Isidre Esteve va tornar a demostrar la seua extraordinària resiliència. En un ral·li Dakar en el qual va haver de fer front a una forta grip durant la primera setmana i a diferents contratemps tècnics, el d’Oliana va acabar la prova a les portes del top 20 de la categoria Ultimate, en 22a posició, i en la 32a absoluta de la general.

Després de 14 dies de competició i 7.828 quilòmetres de recorregut (4.906 de cronometrats, en 12 etapes), Isidre es va mostrar molt satisfet de la seua actuació. “Hem competit millor que mai. Cap any havíem estat tantes vegades lluitant pel top 20, i més en una edició en la qual hi havia cinc marques i més de 20 pilots oficials. Estem contents de veure que el nostre ritme ha crescut. Som més ràpids i tenim més confiança en totes les superfícies”, va expressar en declaracions compartides per Repsol.

En el pla general, el saudita Yazeed al-Rajhi (Toyota) va succeir Carlos Sainz com a guanyador en cotxes, el primer títol al Dakar de la seua carrera, mentre que l’australià Daniel Sanders (KTM), en motos, va culminar la seua impecable carrera amb el triomf també a la classificació general, contenint el valencià Tosha Schareina (Honda), que va acabar segon.

No hi va haver sorpreses en l’última jornada del Dakar 2025 i els pilots que van arribar a la dotzena etapa liderant la general van confirmar el seu triomf en una especial curta de només 61 quilòmetres. Per la seua part, el català Edgar Canet (KTM) es va proclamar campió en el seu primer Dakar a la categoria de motos Rally 2.