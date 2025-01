Derrota dolorosa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Alpicat es va quedar sense premi en la visita a la pista del Caldes, un rival directe per la permanència que amb la victòria d’ahir (3-2) supera els lleidatans a la classificació. Els de Sito Expósito, que no van començar bé, van igualar un marcador advers en dos ocasions i van tenir en el porter Xavi Bosch el seu millor jugador, encara que no en van tenir prou per puntuar.

El quadre barceloní va sortir més ben posicionat i dominant el joc davant d’un Alpicat que no trobava el seu lloc sobre la pista. El porter Xavi Bosch va ser de nou el millor home, desbaratant tirs de Gelmà i Blanqué en els primers compassos del partit. No va ser fins al minut 4 que el conjunt lleidatà es va escapar de la pressió local i va començar a arribar amb cert criteri fins a la porteria defensada per Arnau Martínez, que tot just tenia feina. El domini local va veure el premi als cinc minuts en una contra de Gelmà que l’exjugador del Reus va culminar amb un fort tret que va sorprendre Bosch.

El gol va donar més ales al Caldes davant d’un Alpicat que va acusar el cop. El seu porter va tornar a ser clau perquè el compte no s’incrementés a l’aturar els trets de Gurri i Gelmà, molt incisius ambdós durant la primera meitat. El quadre de Sito Expósito només creava perill en tirs llunyans de Ballesteros i penjades sobre l’àrea que no trobaven rematador. Però en una de les poques ocasions que l’Alpicat va aconseguir armar el contraatac, Marc Vázquez va servir a Joan Ramon Serret que, de primeres, va rematar i el rebot del porter el va recollir Ballestero, que va introduir la bola dins de la porteria.

Els lleidatans havien aconseguit restablir l’empat en la seua millor ocasió de la primera meitat, però poc els va durar l’alegria, ja que un minut després una penjada de Gurri la va rematar amb mestria Pujadas per situar de nou en avantatge els seus. El Caldes podria haver marcat uns segons abans, però Bosch va aturar el llançament de Gurri a boca de canó. L’Alpicat va reaccionar i Jan Munné va enviar la bola al pal al minut 19. En el tram final de la primera part, el Caldes va tancar completament els lleidatans, que van sobreviure gràcies a l’encert del seu porter. Bosch va negar el gol en dos tirs seguits a Gelmà i, a un minut per al final del primer temps, va firmar una gran parada en una rematada dins de l’àrea de Blanqué, que s’havia quedat sol després d’un error defensiu. A la represa, l’Alpicat va aconseguir equilibrar de nou el marcador en una jugada d’astúcia de Miquel Serret, que va recollir el rebot del porter a un tir llunyà de Marc Vázquez (2-2), una jugada molt protestada pels locals, ja que van entendre que la bola no havia traspassat del tot la línia de gol. El gol va pujar al lluminós i el partit va embogir, però sense gairebé ocasions clares de gol, fins que Marc Vázquez va caure sobre Gelmà, cosa que li va costar l’exclusió i va permetre al Caldes tenir una falta directa per tornar a agafar avantatge. Però Bosch va tornar a salvar el seu equip endevinant les intencions a Marc González.

L’Alpicat va sobreviure també als dos minuts que va jugar en inferioritat, però faltant-ne sis per a la conclusió una penjada de Pujadas aparentment sense perill des de mitja pista va sorprendre el porter lleidatà i va situar una altra vegada el seu equip davant (3-2). Els de Sito Expósito es van abocar a buscar l’empat, però van ser els barcelonins els que van estar prop de sentenciar, però Bosch va aturar les rematades de Pujadas i Marc González. En els dos últims minuts, el porter Arnau Martínez va tenir la seua quota de protagonisme evitant el 3-3 en dos ocasions, una amb el casc després d’una penjada de Iago Vázquez i l’altra desviant un tret llunyà de Ballestero.

El Pons Lleida rep aquest migdia (12.00) el Vic amb un doble objectiu, sumar la setena victòria de la temporada per mantenir-se en la quarta posició de la taula i recuperar sensacions després de la derrota soferta a la pista de l’Alcoi (5-2) al tancament de la primera volta, una ensopegada que, per sort, no el va privar d’assegurar-se ser cap de sèrie a la Copa del Rei.

“Intentarem reconduir les sensacions que vam tenir a Alcoi i fer un partit molt seriós durant els 50 minuts amb la idea de guanyar, perquè després ens venen dos partits molt complicats (a la pista del Liceo i davant del Barça a casa) i aquests tres punts són importants per començar bé la segona volta”, va dir el tècnic llistat, Edu Amat, que s’espera un Vic molt diferent al que van golejar 0-4 en la primera jornada de Lliga. “Era el seu debut a la categoria i no els va sortir el partit que volien. Fora de casa li està costant sumar, només ha aconseguit dos punts, però això el fa ser més perillós perquè segur que tindrà ganes de canviar aquesta dinàmica”, va afirmar.

Encara que l’equip està en la quarta posició, el tècnic del Pons Lleida vol tenir els peus a terra. “No soc partidari de reformular objectius fins que no els aconsegueixes. Continuem amb el repte de classificar-nos per al play-off i quan ho aconseguim, després ja ens plantejarem més”, va assenyalar.

D’altra banda, la Federació Europea ha comunicat als clubs de la Europe Cup, entre aquests el Pons Lleida, que la Final Four de la competició s’avança dos setmanes i es disputarà el 29 i 30 de març, al coincidir amb l’Europeu sub-23. Així mateix, el Llista inaugurarà abans de l’inici del partit davant el Vic el nou espai de trofeus.

Sito Expósito: “Hem regalat la primera part”

Jordi Sito Expósito no va posar cap excusa a la derrota d’ahir al reconèixer que “no és injusta” i va assegurar que “hem fet una primera part molt fluixa, l’hem regalat. El Caldes s’hi jugava molt, també nosaltres, però ells potser una mica més pel fet de jugar a casa i han estat superiors en intensitat i ganes”. El tècnic va explicar que “en la segona meitat l’hem corregit i l’equip ha sortit amb una altra energia. Hem aconseguit empatar i amb 2-2 el Caldes ha vist que l’Alpicat era un altre equip. El partit s’ha igualat molt, però en una acció que semblava no tenir perill ha agafat Bosch tapat i s’ha colat dins. Fins al final ho hem intentat però no era el dia”. A més, Sito va afegir que “el Caldes ha fet el seu partit i nosaltres no hem estat gaire inspirats. En la primera part no s’ha vist l’Alpicat, i una prova d’això és que només hem fet una falta, i això vol dir que no hi havia prou intensitat”.