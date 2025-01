El Balaguer perd dos punts

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Balaguer no va poder passar de l’empat (2-2) davant del Sants, que va marcar a l’últim minut del partit i va evitar que els tres punts es quedessin al Municipal.

El Balaguer va fer un bon efecte general i va mantenir el domini del joc, sobretot a la segona meitat, en la qual va remuntar un gol inicial del Sants i en què va merèixer poder tancar el matx i sumar 3 punts.

La primera part del xoc es va mantenir igualada i amb ambdós equips buscant el triomf. La primera ocasió va ser per al Balaguer, que va disposar d’un penal en el minut 4 que Chiné no va poder transformar i el seu tret es va estavellar al pal. A partir d’aquesta jugada els barcelonins van passar a dominar lleugerament. De totes maneres el Balaguer mai va perdre el ritme del partit i en una falta des del lateral en el minut 41 va arribar el gol de l’empat materialitzat per Ramos (1-1). Amb l’empat al marcador es va arribar al descans.

Ja a la segona part, el Balaguer va sortir a buscar el triomf i va pressionar el seu rival a la recerca del segon gol. Els locals van disposar de dos bones ocasions que no van poder materialitzar. Els de Josete van seguir insistint i en el minut 77 una falta sobre Angerri a l’interior de l’àrea visitant va ser castigada per l’àrbitre amb penal, i aquesta vegada sí, Chiné el va transformar en gol per fer pujar el 2-1 al marcador i culminar la remuntada. En el minut 83, el local García va veure la segona cartolina groga i va deixar els seus en inferioritat numèrica. Finalment i ja en els últims compassos del xoc, una jugada per banda del Sants va acabar en un fort tret que Peguero va refusar però el rebuig del qual va aprofitar Martínez per marcar el definitiu 2-2 amb què va concloure el matx, sense temps per a més.

Amb aquest empat en el primer partit de la segona volta del campionat, el Balaguer suma un punt que el manté a la cinquena plaça de la classificació, a un punt de l’Igualada i a dos del Manresa. Diumenge vinent torna a jugar davant de la seua afició i rebrà el Turó Peira.