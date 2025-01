Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

d. tejedor

“Me’n vaig molt content. Li dono molta importància, a aquesta victòria, perquè guanyar el Gran Canària té molt mèrit, ja que és un equipàs.” Així es pronunciava Gerard Encuentra al sumar la sisena victòria de la temporada en el tancament de la primera volta. Va enaltir sobretot la defensa i el bon inici de partit. “Hem començat molt bé. Feia dies que insistíem en la nostra posada en escena i avui ha estat bona, amb energia defensiva, cosa que ens ha permès controlar el ritme al principi”, va assenyalar.

“Hem fet 36 minuts de partit molt bons. Després ho analitzarem i hi trobarem mil errors, però durant aquell temps el nostre treball defensiu ha estat molt bo, i també movent la pilota, i una mostra d’això són les 22 assistències que hem donat”, va afegir.

Va lamentar els últims minuts, en els quals “el Gran Canària ha posat els joves, amb ganes de reivindicar-se, i a nosaltres ens ha entrat una mica la por a perdre la pilota, a fallar, i ens han retallat la diferència, però sense perillar la victòria”, va dir.

Per a Encuentra, una altra de les claus de l’enfrontament va ser la regularitat. “Hem estat un equip bastant regular, podíem estar més encertats o menys, però sempre mantenint un nivell defensiu bastant bo i confiant en el nostre plantejament. Ells ho han intentat, però hem estat un punt millor que ells o potser hi hem cregut més que ells”, va indicar.

Per la seua part, Jaka Lakovic es va mostrar decebut amb els seus homes. “Felicitats al Lleida, ja estat el millor des del principi i fins al final. No hem estat a l’altura per raons que, per a mi, són preocupants. Estic decebut amb el nostre equip”, va assenyalar.

Paulí assoleix els 300 partits a la Lliga ACB

Oriol Paulí va assolir ahir la xifra de 300 partits jugats a la Lliga ACB i no va poder tenir millor premi que la victòria i l’MVP del seu equip. L’aler gironí ha aconseguit aquesta xifra en quatre equips: Gran Canària, Andorra, Barça i Hiopos.

Més seguretat dins i fora del pavelló

Arran dels incidents ocorreguts davant del Girona, el club va reforçar ahir la seguretat dins i fora del pavelló, on els agents van procedir a escorcollar les bosses dels aficionats que entraven. També es va veure una dotació més gran de Mossos.

El Barça anirà a la Copa i derrota del Breogán

El Barça va aconseguir finalment l’últim bitllet que quedava per adjudicar per a la Copa del Rei gràcies a la victòria d’ahir davant del Surne Bilbao (97-84). A la zona baixa, el Granada va guanyar el Saragossa i va sumar el cinquè triomf, els mateixos que té l’Andorra al perdre amb el Madrid. Un altre dels rivals directes de l’Hiopos, el Breogán, va perdre a Vitòria.

