El Madrid recupera el liderat golejant després d'un ensurt inicial

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Madrid va vèncer ahir per un contundent 4-1 el Las Palmas, en un dels partits més complets de l’equip blanc i un recital ofensiu liderat per Mbappé, autor de dos gols, per assaltar el liderat i manar en solitari a la classificació. El conjunt canari va embastar una gran jugada i Sandro va enviar des de la dreta una passada lateral precisa a l’esquena de Lucas Vázquez perquè Fábio Silva l’empenyés. 30 segons i 0-1 per al Las Palmas. El Madrid va apujar la pressió i la tensió, mentre Cillessen sostenia el seu equip traient una pilota enverinada a rematada de Mbappé. Rodrygo va rebre a l’esquerra dins de l’àrea i va driblar Sandro, al qual es va notar que no està acostumat a defensar aquestes accions i va ficar la cama tard. Mbappé no va fallar i va col·locar l’1-1 abans dels 20 minuts. Cillessen no va poder evitar el 2-1, quan després d’un potent tret llunyà de Mbappé el rebot va caure a Lucas Vázquez, que va servir amb safata a Brahim el gol que donava la volta a l’ensurt inicial. Els d’Ancelotti vivien els seus millors minuts i van posar terra pel mig abans del descans amb el 3-1, obra d’un Mbappé encès. A la segona meitat no va tardar a arribar el 4-1. Després d’una arrancada d’Asencio en camp rival, la pilota va arribar a Mbappé, que la va deixar a l’esquerra per a Fran García i aquest va assistir amb una passada de la mort a Rodrygo, que només va haver d’empènyer-la.

L’Athletic va guanyar ahir en la visita al Celta (1-2), Osasuna i Rayo Vallecano van empatar (1-1) i el València va guanyar la Reial Societat (1-0).

Alejandro Balde va denunciar haver rebut insults racistes per part de l’afició durant el partit de dissabte davant del Getafe (1-1). “Vull dir que, de part de l’afició, he rebut diversos insults racistes i crec que és una cosa que no hauria de continuar passant. Però cal deixar-ho enrere i pensar en el següent partit, que en tenim un de bo dimarts de Champions”, va dir el blaugrana.

Balde va afegir que va succeir durant la primera part. “A l’acabar la primera part ho vaig dir a l’àrbitre i va activar el protocol, i a la segona part.. No sé com funciona això”, va assenyalar el jugador. L’incident se suma a altres que han patit els blaugranes al llarg d’aquesta temporada, el més destacat dels quals els insults racistes rebuts al Bernabéu.

El president de la FIFA, Gianni Infantino, va dir que “estic horroritzat pels insults racistes dirigits al jugador del FC Barcelona Alejandro Balde, durant el seu partit de LaLiga contra el Getafe CF, i condemno aquests actes, que no tenen cabuda en el futbol ni en la societat”.

D’altra banda, Dani Olmo serà baixa per al partit de demà de la Lliga de Campions davant del Benfica (21.00) per una sobrecàrrega al soli de la cama dreta, lesió que es va produir davant del Getafe.

El president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Rafael Louzán, ha convocat a una reunió el proper 6 de febrer els clubs professionals, LaLiga i el Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA), amb l’objectiu de crear un escenari de col·laboració i comunicació permanent, en el qual les parts que integren el futbol professional puguin intercanviar opinions i coneixements, així com buscar punts en comú entre els diversos ens.

La informadora arbitral, parella del delegat blanc

L’exàrbitre Xavier Estrada i regidor a la Paeria va destacar a les xarxes socials que “la informadora designada per a aquest partit (el Getafe-Barça de dissabte) és la parella del delegat de camp del Reial Madrid, Megía Dávila”. Estrada va adjuntar el document en el qual s’aprecia el nom de l’informador oficial: Yolanda Parga Rodríguez. “En qualsevol organització que vetlli pel rigor i la transparència (RFEF) això es consideraria un conflicte d’interessos flagrant”, va censurar Estrada. El Barça va protestar una agafada molt aparatosa dins de l’àrea d’Uche a Koundé, quan el marcador era d’empat (1-1).