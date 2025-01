Paguen cars els seus errors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’AEM va patir ahir una nova demostració que els errors poden costar molt cars. El conjunt lleidatà en va cometre dos en un primer quart d’hora molt decebedor i els va pagar amb dos gols en contra, que van suposar un 2-0 que va ser una sentència gairebé definitiva davant d’un DUX Logronyo molt sobri i que es va acabar imposant per 3-1. Les lleidatanes van reaccionar i van retallar distàncies abans del descans amb un gol de Gestera que va obrir les opcions de remuntada. Però van començar a esfumar-se a la segona meitat, on l’AEM va tornar a veure’s superat pel seu rival, que va anotar el 3-1 al 69 amb el qual va sentenciar el partit i les opcions del conjunt lleidatà de donar un cop sobre la taula en un duel directe de play-off.

Amb la seua derrota, tanca la promoció, setè, amb dos punts de marge sobre els seus perseguidors, mentre que el Logronyo es manté tercer, i obre una bretxa de cinc punts sobre l’AEM, que l’hauria superat amb un triomf. El matx va quedar plenament marcat pel primer quart d’hora, en el qual l’equip local va sortir molt més activat que el seu rival, un AEM amb un onze d’especialistes a guanyar duels amb la intenció d’igualar el rival en les constants disputes de pilotes aèries.

En una de les primeres accions d’atac, el Logronyo va forçar un córner que Isina va penjar molt tancat i Iria, sobre la línia de gol, va rematar cap a dalt, fallant la primera gran ocasió de gol. No obstant, el Logronyo es va avançar en una ocasió que semblava portar molt menys perill, un enviament llarg i bombejat des de la defensa local que va botar a la frontal de l’àrea lleidatana. Però Vero Herrera i la portera Laura Martí no es van entendre a l’hora d’anar a atacar la pilota i Sonya Keefe va aprofitar la indecisió per posar el cap i establir l’1-0 al minut 9.

El cop no es va quedar allà per a les lleidatanes, perquè tres minuts després un altre error va derivar en el 2-0. Peñalver va tallar una passada filtrada, però Marina va voler combinar en camp propi, va perdre la pilota i Isina ho va aprofitar per posar-la en profunditat perquè Iria, arribant des de darrere, batés Laura Martí amb un xut potent al 12. L’autora del 2-0 va estar a punt de fer més gran la ferida, rematant de cap al pal una centrada de Keefe al 23, una ocasió que va precedir la reacció d’un AEM que abans només havia inquietat amb un robatori en camp rival de Gestera, a qui va fer caure Natalia quan es plantava sola davant de la porteria, però l’acció ni tan sols va suposar una falta que semblava claríssima i que hauria pogut provocar l’expulsió de Natalia, no assenyalada per la col·legiada, que va protagonitzar una actuació molt erràtica.

Creuant l’equador del primer temps, l’AEM va començar a pujar línies i va trobar les primeres ocasions en jugades d’estratègia, rematades amb perill per Vero Herrera i Palacios. Tanmateix, el gol lleidatà va arribar en un atac ràpid, en el qual Noe Fernández va posar una pilota a l’espai per a Gestera, que va guanyar el duel a les dos centrals que li van sortir al pas i es va plantar sola davant de Chelsea, a qui va batre sense dificultat (2-1).

El conjunt lleidatà millorava a mesura que passaven els minuts, però va trobar el seu pitjor enemic en el descans, ja que a la segona meitat va perdre tot l’ímpetu amb el qual havia acabat la primera part. Van tornar els errors d’abans i es van tallar les vies per generar atacs. Així va ser com els minuts anaven passant sense ocasions, fins que les va trobar el Logronyo, primer amb una passada al segon pal que Isina no va rematar quan ho tenia tot a favor i poc després, al 69, amb el 3-1, en una jugada atropellada, en què Iria va rematar dos vegades a porta, després d’un rebot en Loba, i el seu segon xut va acabar embocat a gol per Keefe.

Amb 20 minuts al davant, Rubén López va cremar les naus i va donar entrada a totes les atacants que tenia a la banqueta, inclosa Ari Quintana, que va debutar a cinc minuts del final. Una altra jugadora que va entrar, Abril Rodrigo, va tenir l’ocasió més clara del tram final, una volea que Chelsea va refusar amb una brillant parada amb el peu, evitant qualsevol intent de reacció d’un AEM que va pagar cars els errors.

“Si fora de casa regales dos gols, perquè han estat regalats, és molt complicat guanyar.” Sota aquesta premissa va analitzar el tècnic de l’AEM, Rubén López, la derrota del seu equip, al qual va penalitzar que “ens hem desconnectat moltes vegades i en un partit així, amb dos equips que lluiten a la part alta, si et desconnectes, t’ho fan pagar, perquè el rival només ha tingut tres o quatre ocasions en errors greus nostres”, va declarar.

A més, va lamentar que “a la segona part hem tornat a cometre els errors de l’inici de la primera, perdent les segones jugades, amb les migcampistes molt separades i sense aconseguir trobar la mitjapunta”, després que, segons ell, l’AEM mostrés la seua “millor versió” a l’encaixar el 2-0.

“Hem arribat al descans en el nostre millor moment, trobant les jugadores d’atac, generant ocasions, amb la nostra millor versió amb la pilota fora de casa”, va recalcar el tècnic, que en el costat negatiu va criticar que “hem de ser molt més contundents”. A més a més, va apuntar que “a la segona meitat no hem trobat el nostre ritme, i pot ser que la incomoditat de no tenir la pilota ens hagi creat ansietat”.

Per la seua banda, Silvia Peñalver va admetre que “els dos primers gols són errors nostres, de falta de concentració que no podem cometre”, mentre que la golejadora Marta Gestera va valorar molt positivament que “ens hem sabut reposar del 2-0, i hem estat més atrevides”, però va lamentar que “després del descans hem sortit adormides”.