Flick i Laporta carreguen contra l'arbitratge

El Barça visita avui el Benfica a l’Estádio da Luz de Lisboa (21.00), en la setena jornada de la Fase Lliga de la Champions, en un duel en el qual els blaugranes volen aconseguir els tres punts que els permetin assegurar la plaça directa als vuitens de final de la competició i afrontar sense pressió l’última jornada.

Tanmateix, la prèvia del partit va estar marcada per les protestes de Hansi Flick i de Joan Laporta per l’arbitratge en l’últim partit de lliga davant del Getafe, especialment pel penal no assenyalat sobre Koundé. En roda de premsa, el tècnic alemany va lamentar amb ironia que “en cada partit és el mateix”. “Va ser penal o no va ser penal? És increïble per a mi. No necessites un VAR, és clar. És un penal clar. Què puc dir jo? Doncs és així”, va afegir Flick en relació amb l’acció.

A més, el president Joan Laporta va titllar de “vergonya” l’arbitratge del partit i va assegurar que va ser “un escàndol” que no es xiulés el penal sobre el francès. El president ho va comentar a la sortida del Jutjat d’Instrucció 6 de Barcelona, on va declarar com a investigat per un delicte d’estafa de la inversió de 4,7 milions d’euros que els querellants van fer a CSSB Limited, societat amb seu a Hong Kong de la qual era propietària majoritària Core Store, de la qual ell va ser administrador solidari entre 2011 i 2019. L’advocat dels querellants, Joan Comas, va manifestar que Laporta va declarar que “ell no sabia res”, mentre que l’advocat del mateix Laporta, Jordi Pujante, va subratllar que Laporta no coneixia la família querellant i que espera poder sol·licitar l’arxivament de la causa.

La Copa del Rei 2024-2025 va sortejar ahir a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) els aparellaments dels quarts de final, una ronda que va eludir duels explosius per als principals favorits. Així, el Barça visitarà el València a Mestalla el dijous 6 de gener (21.30 hores), per protagonitzar un xoc amb certa rivalitat ja que es creuarà amb un altre campió de la competició, davant el qual va caure a la final copera de 2019 (2-1). No obstant, el conjunt valencianista es troba en hores molt baixes, ja que és el penúltim classificat de la Lliga i ha arribat als quarts de final sense haver-se enfrontat encara a cap equip de Primera divisió, batent el Parla Escuela, l’Ejea, l’Eldenc i, finalment, l’Ourense, de Primera RFEF, a vuitens.

Després de quedar descartat un clàssic, el sorteig feia entreveure un possible derbi madrileny, però tant Reial Madrid com Atlètic també van tenir aparellaments còmodes, que els permetran afrontar els duels com a grans favorits. El conjunt blanc visitarà el Leganés el dimecres 5 (21.00 hores) en el primer dels dos enfrontaments madrilenys que va oferir el sorteig, perquè l’Atlètic de Madrid obrirà els quarts de final el dimarts 4 (21.30 hores), enfrontant-se al Getafe a casa.

L’últim duel es presenta com el més equilibrat, en un encontre de màxima rivalitat entre la Reial Societat i l’Osasuna. L’equip roget va tombar el vigent campió de Copa, l’Athletic Club, a San Mamés (2-3) i ara visitarà el conjunt d’Imanol Alguacil.

“No hi ha més futur que jugar aquí”

Ferran Torres va assegurar ahir a la roda de premsa prèvia al duel davant del Benfica que ara mateix no veu “més futur” que seguir vestit de blaugrana, malgrat que va admetre que “el paper de revulsiu no agrada als jugadors”, per la qual cosa treballa per aprofitar els minuts “per demostrar que puc ser titular”. El valencià va sortir així al pas dels rumors que l’han vinculat amb una possible sortida al Milan aquest mercat.

L’oposició exigeix una moció de confiança

Nou grups opositors van publicar ahir un comunicat en el qual demanen al president Joan Laporta que porti a terme una qüestió de confiança quan acabi la temporada per la seua gestió “dubitativa i negligent”, sense renunciar a demanar una moció de censura en cas contrari. Les 9 plataformes lamenten que la seua mala gestió va “més enllà del cas Dani Olmo i Pau Víctor” i que “minva els actius de l’entitat”.

AFE insta a actuar contra els episodis racistes

L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) va tornar a instar ahir el Consell Superior d’Esports (CSD) a convocar urgentment al plenari de la Comissió Antiviolència, després dels últims episodis de racisme soferts per Alejandro Balde, Take Kubo, Ander Barrenetxea i Bambo Diaby durant aquest últim cap de setmana. A més, el sindicat també es va oposar que la Supercopa femenina es traslladi a l’Aràbia Saudita.