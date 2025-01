El Juneda més ambiciós

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Hoquei Juneda ha fet un salt de qualitat important amb la recent incorporació de dos internacionals, el xilè Felipe Castro i l’argentí Gonzalo Gómez, que arriben per intentar que el primer equip recuperi la Primera Catalana que va perdre l’any passat i iniciar un projecte que a curt termini té com a gran repte arribar a la categoria Nacional Catalana, l’avantsala a l’OK Lliga Plata, a més de potenciar la base perquè en el futur sigui la columna vertebral de l’equip.

Felipe Castro, de 33 anys, atresora una àmplia trajectòria internacional, no només amb la seua selecció, amb la qual ha jugat sis mundials, sinó també a Europa, militant en equips de la talla del Reus Deportiu o el Sandrigo italià, la seua última destinació abans de recalar a Juneda. Gonzalo Gómez, per la seua part, de 41 anys i format en una dels bressols més importants de l’hoquei argentí, San Juan, també atresora una gran trajectòria, sobretot a la Lliga italiana, on ha passat per equips com el Novara, Valdagno, Breganze i Sarzana, a més del Tenerife d’OK Lliga.

“El que volem és que a la plantilla hi hagi una proporció important de jugadors del poble”

Els dos jugadors van debutar diumenge contra el Cambrils i van anotar tres gols en la golejada per 9-2 que reafirma en la segona posiciól’equip que dirigeix un altre internacional xilè, Mathias Escudero.

Nascut a Santiago fa 37 anys, Escudero va arribar al Juneda aquest estiu passat per assumir la coordinació de tota la base i del primer equip després de dos bones temporades al Cadí de la Seu d’Urgell, que gairebé va ascendir a Nacional Catalana. “Vaig tenir ofertes de diversos clubs, alguns d’Itàlia, però el projecte que em va presentar el Juneda i el compromís que vaig veure en la gent per fer una cosa bonica em va seduir, a més que preferia estabilitat per a la meua família”, va assenyalar Escudero. L’arribada tant del nou entrenador com ara dels dos jugadors internacionals no va encaminada només a potenciar el primer equip perquè ascendeixi a Primera Catalana, sinó perquè siguin una inspiració per a la base, que és la peça angular del nou projecte. “Després del descens de categoria, que va provocar que diversos jugadors de la casa se n’anessin a altres equips, hem decidit fer un canvi de rumb i hem apostat per Escudero com a coordinador professional, una figura que fins ara no teníem a aquest nivell de dedicació i això ha tingut la seua incidència tant en el nivell dels entrenaments com en l’evolució dels jugadors”, va explicar Arnau Carré, directiu responsable de l’àrea esportiva. En referència als objectius, el club se’n marca dos de molt clars, ascendir com a mínim a Nacional Catalana i fer-ho amb jugadors de la base. “El que volem és que a la plantilla hi hagi una proporció important de jugadors del poble, que hi hagi un vincle entre el club i el poble, i si això s’aconsegueix, assumirem la categoria que esportivament s’assoleixi”, va assegurar Carré, sense descartar una hipotètica OK Lliga Plata.

De la seua base han sorgit molts jugadors de l’OK Lliga

El Juneda ha estat des de sempre una de les bases més prolífiques de la província. De la seua base han sortit jugadors com Toni Seró (Coutras), Xavier Bosch (Alpicat), Àlex Cardil (Igualada) o Jan Berent i Joel Milà, actualment al Vila-seca i que el 2024 van ser subcampions d’Europa sub-17 amb Espanya. També van passar pel club de les Garrigues Aleix Marimon (Calafell), Albert Mola (Portugal), Iago Vazquez (Alpicat), Pol Besolí (Alpicat) i Raúl Fernández (Coutras), entre d’altres.