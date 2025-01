Aposta per la inclusió

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida ha fet un pas endavant a favor de la inclusió en l’esport i ha incorporat al seu staff tècnic una persona amb síndrome de Down. Es tracta d’Íker Moreno, que ja treballa amb la plantilla del primer equip. Aquest jove de Down Lleida de 22 anys arriba a l’equip llistat per portar a terme tasques d’auxiliar com encarregar-se de la neteja, ordenar i distribuir les diferents equipacions de la plantilla. També assistirà els jugadors amb tasques com la hidratació o la gestió de les boles.

Aquest voluntariat és fruit d’un conveni que han firmat Down Lleida i el club. En aquest sentit, Enric Duch, president del Pons Lleida, va voler subratllar que “és un primer pas entre les dos entitats que arriba després d’haver-ho treballat durant molt temps”. El mateix Duch va afegir que la relació amb Down Lleida pot veure’s incrementada amb noves col·laboracions en el futur.

Per la seua part, Olga Parés, presidenta de Down Lleida, va destacar que “aquest acord permet que l’Íker s’endinsi en el món laboral que l’atreu, el de l’àmbit esportiu”. “Tot això”, afegeix, “una vegada acabats els seus estudis”. A més, sobre l’acord amb el Pons Lleida, va assenyalar que, al tractar-se d’un club de reconegut prestigi que segueixen molts aficionats, permet donar més visibilitat a la tasca de persones amb síndrome de Down respecte a altres llocs on ja col·laboren. La normalització de la integració és un dels objectius principals de Down Lleida. En aquest sentit, “és més fàcil”, va assegurar Parés, que “el boca a boca sobre la bona tasca que fan aquests joves arribi a més empresaris i, per tant, ajudi a estendre aquest tipus de convenis en més àmbits de la societat”.

El seu primer dia de feina, l’Íker va descobrir els mètodes de treball i va conèixer jugadors i tècnics del Pons Lleida. Ho va fer acompanyat de la preparadora laboral de l’entitat. Aquesta figura, a més d’ajudar a la incorporació dels joves, es converteix també en un model per a l’empresa o entitat acollidora, perquè aquesta veu com ha de tractar i adreçar-se correctament al nou membre. El seu tracte cap a la persona amb Down, per exemple, no ha de caure en complaences que indirectament posen en qüestió les seues capacitats per desenvolupar les seues noves responsabilitats.

L’Hoquei Juneda compta amb un altre usuari de Down a l’staff

El novembre passat, Ramon Solé, una altra persona amb síndrome de Down, es va incorporar al primer equip del Club Hoquei Juneda també com a auxiliar com és el cas de l’Íker i el Pons Lleida. Usuari del Centre Ocupacional de Talma i resident en una de les llars de l’entitat, Solé és un gran aficionat a l’esport i un fidel seguidor dels equips locals. Des de Talma van explicar que aquesta iniciativa va sorgir de la implantació del model d’atenció centrat en la persona, que vol anteposar l’acompanyament als objectius de vida dels usuaris.