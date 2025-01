El Vila-sana, sense marge d'error avui contra el Manlleu

El Vila-sana rep avui el Manlleu (13.00 hores) en un partit en el qual no té marge d’error, ja que en cas de derrota corre el risc de despenjar-se del cap de la classificació. El partit arriba set dies després que l’equip del Pla d’Urgell patís una dolorosa derrota a la Champions, davant d’aquest mateix rival (0-1), que li complica el futur en la competició continental.

“Afrontem el partit amb la intenció d’haver après dels errors que vam cometre l’altre dia”, explicava el tècnic, Lluís Rodero. “Sabem on fallem i on hem de millorar”, afegia, insistint que el més important és “com estiguem nosaltres”, ja que “si l’equip està centrat i fa el seu joc som difícils de superar i, en cas contrari, ens costa molt, com ja hem vist. Hem de jugar amb la màxima concentració”, va valorar.

El tècnic, Lluís Rodero, espera que l’equip hagi après “dels errors” comesos a la Champions

Com tots els partits des de començament d’any, el d’avui és una altra final. “Ja sabíem que ens esperava un calendari ben ple. Aquests són els partits que agraden jugar i més aquest, amb les ganes de demostrar que allò de fa una setmana no va ser més que un mal dia”.

Creu que el fet de jugar a casa és un punt a favor, al comptar amb el suport d’una afició entregada. “Sempre estan al nostre costat i saben que aquest és un partit molt important, comptar amb el suport de la nostra gent ens dona confiança i hem d’aprofitar-ho per fer el pas endavant que necessitem”. Capricis del calendari, el pròxim partit també serà contra el Manlleu a la Champions.

L’Alpicat rep un rival directe, el Vilafranca (20.00)

L’Alpicat rep avui el Vilafranca (20.00), un rival directe en la lluita per la permanència, en un partit al qual els lleidatans arriben després d’encadenar dos derrotes contra Caldes i Noia. Jordi Sito Expósito, entrenador de l’Alpicat, reconeixia que “estan en joc tres punts importantíssims. Afrontem el partit amb ganes de recuperar sensacions i tot i que encara falta molt perquè acabi la Lliga, hem de sumar i aquest partit té molta importància”. En un duel tan transcendental considera “fonamental el suport de la nostra afició”.