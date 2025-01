L'Espanyol empata a Sevilla i continua sense guanyar fora

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sevilla i l’Espanyol van empatar ahir 1-1 a l’estadi Ramón Sánchez-Pizjuán, un resultat que no deixa satisfet cap dels dos, ja que l’equip andalús continua sense encadenar dos victòries seguides a la Lliga i els blanc-i-blaus sense guanyar com a visitants. Kumbulla va avançar l’Espanyol en el minut 14 i Badé va empatar per als locals en el 61.

L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va reconèixer que farà “uns quants canvis” a l’equip, ja que necessita “cames fresques” en el partit d’avui contra el València (Estadi Olímpic Lluís Companys, 21.00/DAZN), que serà “exigent”, i es va mostrar molt satisfet per com “gestiona”la plantilla el director esportiu del club, Deco.

“Pedri, de moment, està jugant molt bé, està al 100%. Canviem una miqueta la filosofia pel que fa a Pedri. Continuarà jugant perquè és millor per a ell. El cuidem, però pot ser que no hi sigui des de l’inici, potser més cap al final. Necessitem cames fresques. Farem uns quants canvis a l’equip”, va declarar en roda de premsa. Així, creu que estan “ben preparats” per al duel a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. “El València ha estabilitzat la seua defensa i saben com jugar a futbol, així que serà un partit exigent per a nosaltres. La defensa és molt bona i haurem de generar ocasions, i no serà fàcil”, va dir, sense revelar si apostarà per Iñaki Peña o per Wojciech Szczesny a la porteria. “Cal esperar fins demà. Avui he decidit no parlar sobre l’alineació”, va apuntar.

Sobre si dona prioritat a LaLiga o la Lliga de Campions, el preparador alemany va recalcar que per a ell “és importantíssim guanyar cada partit”. “Entrem així al camp i així volem abordar-ho. Hem de gestionar el descans dels jugadors que així ho requereixen. Després del partit contra el València, ja pensarem en l’Atalanta. És important guanyar els partits a casa”, va subratllar.

També va parlar dels fets al Coliseum, on no van passar de l’empat la setmana passada. “A Getafe va culpa nostra no guanyar, no estàvem concentrats. I això és el que hem de canviar; hem de concentrar-nos des de l’inici fins al final del partit”, va exposar, sense voler comentar les paraules de l’entrenador del Getafe, José Bordalás. “No tinc res a afegir”, va indicar.

Kylian Mbappé va ser el protagonista de la victòria del Reial Madrid en la visita al Valladolid (0-3). El davanter francès va firmar un triplet. Va obrir el marcador a la primera part i va firmar dos gols més a la segona, el 0-3 al transformar un penal rigorós, nou regal al Madrid que ahir no ho necessitava.

Bona ratxa blaugrana davant dels valencians

El Barcelona no perd davant del València a casa des de l’abril del 2016 quan l’equip, entrenat llavors per Luis Enrique, va perdre 1-2. Des d’aleshores són vuit partits sense perdre, amb 6 victòries i 2 empats.

Lewandowski els hi ha fet sis gols

Robert Lewandowski ha marcat sis gols al València en quatre partits. És l’equip al qual ha anotat més, juntament amb l’Alabès, també amb sis.

L’Atlètic entrepussa a la Lliga amb el Vila-real

L’Atlètic de Madrid va entrepussar ahir davant del Vila-real (1-1), cosa que li complica la situació a la part alta de la classificació, on lluita pel liderat. Gerard Moreno, de penal, va avançar el Vila-real al minut 29 i Lino va empatar al 58.