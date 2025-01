Surten del pou

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí va abandonar ahir els llocs de descens després de guanyar l’Ardoi (67-51), posant fi a una ratxa de cinc derrotes consecutives. Les lleidatanes van recuperar a més l’average particular, favorable a les navarreses des del partit de la primera volta (66-53), amb una Ridard decisiva durant l’últim quart, ja que la francesa va anotar 11 punts amb una sèrie de tres triples seguits. El conjunt d’Isaac Fernández va establir les bases del seu triomf en un gran primer quart. Va saber respondre al triple inicial de Joris amb un 7-0 i, després d’un altre encert exterior de Lahtinen, l’equip de l’Alt Urgell es va escapar en el marcador. Va aconseguir un parcial d’11-0 per anar-se’n al final del primer acte amb 14 punts d’avantatge (22-8). Feia l’efecte que el partit seria un passeig per a un Cadí recuperat, però en el segon quart va tornar a mostrar la seua pitjor versió. No va ser capaç d’anotar fins al minut 3:55 i l’Ardoi es va posar a només 4 punts (24-20) després d’una cistella de Wone. Soler, que tenia un mal dia, va aparèixer per acabar amb la mala dinàmica i Aguilar va provocar el temps mort de Juancho Ferreira, tècnic de les navarreses a 1:38 del descans. El Cadí es va poder recompondre i Murekatete va ser l’encarregada que recuperés els 10 punts abans de prendre el camí dels vestidors. Va salvar un dels pitjors quarts de la temporada, que va acabar amb una valoració de 5-14. Cinc punts consecutius de Ridard i Raventós van establir la màxima renda fins al moment, de 15 punts (35-20), encara que l’Ardoi es va recuperar mitjançant l’encert exterior. Lahtinen, Rodríguez i Tate van firmar un parcial de 0-8, al qual va respondre Isaac Fernández amb un temps mort. Un triple d’Asurmendi va encendre totes les alarmes del Palau, ja que les visitants es van col·locar a 3 punts (37-34). Van tornar a aflorar tots els fantasmes. Baines, en una de les seues escasses aportacions en atac, va trencar amb el parcial de 0-11 i una tècnica a Ferreiro per protestar va contribuir que el Cadí pogués recuperar-se de l’ensurt. Va tornar a posar-se per sobre de la desena de punts i Gervasini va tancar un parcial de 10-0 amb el qual les lleidatanes van iniciar l’últim quart (47-34). Cinc punts seguits de les visitants van obrir els últims 10 minuts, que van igualar Soler i Mata. La baralla per l’average va començar a aparèixer, ja que la victòria semblava gairebé assegurada per a les de l’Alt Urgell, mentre anaven passant els minuts. Ridard, amb dos triples seguits, va posar el Cadí 13 punts per sobre a 4:33 del final (58-45). Murekatete va ampliar la renda des de la línia de tirs lliures, però Tate la va reduir de nou. Isaac Fernández va demanar temps mort a falta de 1:57 (60-47). Nou triple d’una espectacular Ridard i torn per a Ferreiro a 1:47 de la botzina (63-47). No va tenir encert l’Ardoi en els seus últims intents, mentre que Ridard va tornar a anotar i va establir una màxima diferència de 18 punts per a les lleidatanes. Lahtinen la va reduir a 16 quan només restaven 28.6 segons i Isaac Fernández va esgotar els temps morts perquè les jugadores fossin conscients que hi havia un average pel qual lluitar. Regina Aguilar va rebre una falta i va anotar els dos tirs lliures (67-49) per assegurar la doble victòria del Cadí, abans que Tate tanqués el marcador amb una cistella sobre la botzina. Triomf sense lluïment però necessari per a un Cadí que agafa una mica d’aire a la part baixa de la classificació, aconseguint la primera victòria des del desembre. Les lleidatanes reprendran la competició el 13 de febrer (20.00) contra el Ferrol, ja que el duel a la pista del Joventut es va ajornar al 19 de febrer al no poder disposar el club de l’Olímpic.

“Era necessari guanyar, portàvem una motxilla molt gran”

Isaac Fernández, entrenador del Cadí, va assenyalar que “portàvem una motxilla molt gran. Estic molt satisfet perquè hem hagut de lluitar pel triomf diverses vegades i fins a l’últim minut no he pensat en l’average. Era un dia de pensar deforma acotada, de tenir caràcter, perquè era molt necessari guanyar, a nivell de classificació i també a nivell de club”. D’altra banda, Ainhoa Gervasini, jugadora del Cadí la Seu, és a la llista de 12 jugadores convocades per la selecció espanyola de 3x3, que es concentrarà del 4 al 8 de febrer a Guadalajara. La selecció femenina prepara els tornejos oficials que tindrà durant aquest any: la Copa de Campions de Tailàndia, el Mundial de Mongòlia i l’Europeu de Dinamarca.