Test de nivell davant d'un gran

L’Hiopos Lleida vol repetir aquesta tarda (17.00) el gran partit que va firmar fa set dies davant del Gran Canària al Barris Nord i sumar la setena victòria de la temporada, la segona consecutiva, i així posar una mica més de distància respecte a les posicions de descens en l’obertura de la segona volta. L’empresa no serà gens fàcil, ja que davant tindrà un dels grans de l’ACB, un Baskonia molt irregular però farcit de grans jugadors, com ja va alertar Gerard Encuentra a la prèvia.

La solvent i inapel·lable victòria sobre el quadre canari, consolidada en una gran arrancada de partit i una bona defensa, unida a un gran encert exterior, ha atorgat una gran dosi de moral a un equip que continua fent passos endavant pel que fa al seu joc, cada dia més cohesionat malgrat les carències que continua tenint a la zona. Els lleidatans, que continuaran sense poder comptar per lesió amb Kenny Hasbrouck, volen fer-se forts al Barris Nord davant la visita d’un Baskonia amb molts alts i baixos, tant a la Lliga, en la qual només té dos victòries més que els d’Encuentra i s’ha quedat fora de la Copa del Rei, com a l’Eurolliga, on està fora del play-off, encara que en els últims partits ha estat capaç de guanyar el Panathinaikos i ha perdut amb l’Olympiacos a la pròrroga, i dijous passat a la pista del Madrid, tots dos per un sol punt.

El tècnic vitorià tornarà a trepitjar el Barris Nord, on va jugar 7 partits la 02-03 amb el Caprabo Lleida

Gerard Encuentra espera que els seus homes hagin après la lliçó i que la imatge mostrada davant del Gran Canària tingui continuïtat. “S’ha demostrat que si sortim bé som un rival molt més complicat i competim millor. Cal sortir des del minut 1 amb molta energia, no ens podem permetre el luxe de sortir a veure-les venir”, va avisar el tècnic lleidatà, que es mesurarà a un il·lustre de les banquetes com Pablo Laso, que ja coneix el Barris Nord, encara que com a jugador, ja que va defensar la samarreta del llavors Caprabo Lleida durant set partits la temporada 2002-2003. El primer duel entre tots dos es va saldar amb victòria per al vitorià per només un punt (100-99), un cop que Encuentra espera tornar avui.

El Robles Lleida va perdre ahir el primer partit de la segona volta contra el Picken Claret, que li va infligir la pallissa més gran de l’any (74-93). El partit va començar amb anades i vingudes al marcador, però les valencianes van començar a anotar des de la línia de tres i van augmentar la distància. Malgrat la lluita del Robles, que va anotar més de 70 punts per tercer cop aquesta temporada, en va rebre 93 a causa dels constants errors defensius i al gran encert del Claret. L’entrenador del Robles Lleida, Rubén Petrus, va afirmar al final del partit que “estic molt decebut amb el resultat, ja que tota la setmana havíem treballat la defensa”.

El Girona tomba el líder, victòria del Breogán i derrota del Granada

Dos dels quatre rivals directes de l’Hiopos Lleida que ahir van jugar van aconseguir la victòria, la més sonada la del Girona davant del líder (91-85). Els de Moncho Fernández, que des que van guanyar al Barris Nord estan en ratxa, van tombar tot un Unicaja, el tercer gran que derroten després de Barça i Baskonia. Gràcies a això, els gironins surten provisionalment de la zona de descens i igualen a sis victòries els de Gerard Encuentra.L’altre rival directe que va guanyar ahir va ser el Breogán, que va tombar a casa un altre equip immers en la batalla per la permanència, el Bilbao de Jaume Ponsarnau, que va deixar escapar un avantatge de deu punts per acabar sucumbint a Lugo per 76-71. La mateixa sort va córrer el Granada, que no va poder treure la victòria en la seua visita a la pista del Joventut (96-82) i es queda penúltim amb 5 triomfs, els mateixos que l’Andorra, que juga avui a Saragossa en el debut de Joan Plaza a la banqueta, i una més que el cuer Corunya, que visita el Madrid. En l’altre partit d’ahir, el València va superar el Manresa (112-96) i és colíder.