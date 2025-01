Cita d'elit a Boí Taüll

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’estació de Boí Taüll serà la seu aquest cap de setmana, 1 i 2 de febrer, de la quarta prova puntuable de la Copa del Món d’esquí de muntanya, que per segon any consecutiu recala a l’estació de l’Alta Ribagorça. Hi participaran uns 200 esportistes de 28 països d’arreu del món, a més de mig centenar de persones involucrades en l’organització i més de 50 tècnics de les seleccions, que farà que en total hi hagi durant tota la setmana unes 350 persones implicades directament en la competició.

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que gestiona el complex d’esquí, Carles Ruiz, va destacar que “Boí Taüll es consolida com a referent per acollir competicions internacionals i suposa un esforç col·lectiu important, des de Ferrocarrils, les institucions del territori i la mateixa Generalitat per promoure aquest tipus d’esdeveniments que el que fan és incrementar la presència de públic i equips en una competició d’alt nivell”. Per la seua banda, el conseller d’Esports, Berni Álvarez, va assenyalar que la Copa del Món “és important per descentralitzar els esdeveniments esportius, que tot Catalunya es pugui beneficiar sota els paràmetres de sostenibilitat, retorn econòmic i retorn social”.

Ferrocarrils i l’ISMF van firmar un acord perquè Boí Taüll sigui seu de la Copa durant tres anys Els catalans coparan una vegada més la selecció espanyola, amb Oriol Cardona com a favorit La falta de neu fa inviable el recorregut tradicional i discorrerà tot pel Pla de Beret

L’estació de Boí Taüll s’ha assegurat la presència al calendari de la Copa del Món d’esquí de muntanya durant tres anys, fins al 2027. No val a oblidar que l’estació de l’Alta Ribagorça va ser el febrer del 2022 la seu dels Campionats d’Europa de l’especialitat i el 2023 va pujar un esglaó més a l’allotjar els Campionats del Món. A més, les proves d’aquest any són classificatòries per als Jocs Olímpics de Milà 2026, cita en la qual l’esquí de muntanya serà per primera vegada olímpic.

Quant als esportistes participants en la Copa del Món de Boí Taüll, dels onze que formen part de la selecció espanyola, vuit seran catalans i, entre ells, dos lleidatans, Marc Ràdua i Laia Sellés, la gran novetat en la convocatòria.

L’esquiadora de Lles de Cerdanya, de 18 anys i que encara és sub-20, afrontarà la seua primera gran competició a la categoria absoluta gràcies als grans resultats que porta acumulant a nivell internacional. Sellés ja sap el que és pujar al podi a Boí Taüll, ja que el 2023 es va penjar un or i dos plates a la categoria sub-18 del Mundial.

La resta d’esquiadors catalans seran Oriol Cardona, Marta Garcia, Ot Ferrer, Biel Pujol, Gael Alvarez i Maria Costa. De tots ells, el principal candidat a medalla és Cardona, que justament aquest cap de setmana passat va guanyar la prova de la Copa del Món que s’ha disputat a Andorra, en la modalitat de relleus mixtos.

A més, també es va proclamar vencedor en la primera prova d’esprint i és el vigent campió d’Europa i del Món de les especialitats contrarellotge i els relleus.

La Marxa Beret supera els 600 inscrits i descarta anar a Montgarri

La quaranta-cinquena edició de la Marxa Beret completarà un cap de setmana pletòric d’esquí a Lleida. La prova de fons aranesa, que arrancarà dissabte amb el Campionat d’Espanya esprint i es completarà amb la prova reina diumenge, valedora també per a l’Estatal de llarga distància, va tancar diumenge passat les inscripcions online superant els 600 participants, per la qual cosa l’organització, que va a càrrec del Conselh Esportiu i Conselh Generau d’Aran, confia arribar als 800 esquiadors.Gairebé la meitat dels inscrits, entorn d’un 45 per cent, s’han apuntat a la distància de 10 quilòmetres, un 25 per cent a la de 21 i un 20 per cent a la de 42, que és puntuable per a l’Ski Classics, el circuit més important del món d’esquí de fons, al qual la Marxa Beret pertany ja des de fa unes setmanes després de firmar un acord per cinc anys, fins al 2029. Per la seua part, la Mini Marxa, de només 5 km, reunirà un 10 per cent dels inscrits.D’altra banda, l’organització ja ha descartat la possibilitat d’arribar fins a Montgarri per falta de neu, per la qual cosa tota la competició discorrerà en el traçat de 10 km que està homologat al Pla de Beret.