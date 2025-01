Empatx d'empats

El Lleida CF ha convertit l’empat en el seu resultat més habitual aquesta temporada. Tant que després de l’1-1 de diumenge al camp del Cornellà, la meitat dels 20 partits de lliga que ha jugat han acabat en taules, la qual cosa provoca que el conjunt lleidatà estigui fora del play-off, sisè, a un punt de la promoció i a cinc del líder, l’Europa, després de guanyar només un dels seus nou últims partits.

No obstant, la dinàmica d’empats ha augmentat exponencialment en les últimes deu jornades, en les quals el conjunt de Marc Garcia ha aconseguit dos victòries, una derrota i set empats, sis dels quals per 1-1 i un altre per 2-2. A més, en tots els partits que han acabat en taules d’aquest tram de temporada, només en un –a casa davant del Badalona Futur– el conjunt lleidatà havia començat perdent. En els altres sis –davant de Terrassa, València Mestalla, Torrent, Eivissa (en dos ocasions), Atlètic Balears i Cornellà–, s’havia avançat en el marcador, però va acabar encaixant l’empat.

Anteriorment, de la primera jornada a la desena, dos dels empats, contra Olot i Eivissa en la jornada inaugural, van ser a zero, i l’altre va ser un 2-2 a casa davant de l’Atlètic Balears, igualant un 0-2.

Les dades demostren que una de les principals característiques del Lleida és la capacitat per guanyar en partits igualats, ja que suma set victòries i tan sols dos han estat per un gol de diferència, a casa davant del Cornellà (1-0) i en la visita a l’Elx Il·licità (0-1).

Les altres han estat per dos gols d’avantatge o més, contra Europa (0-3), el Sant Andreu (0-2), el Mallorca B (3-1), la Penya Esportiva (3-0) i l’Andratx (3-0).

De fet, en les primeres deu jornades el Lleida es va avançar en el marcador en cinc ocasions i totes van acabar en victòria, mentre que en les últimes deu s’ha posat davant en el marcador en vuit. En canvi, només ha pogut emportar-se la victòria contra l’Andratx i la Penya Esportiva i els altres sis partits han acabat en empat.

A més, el Lleida es manté com l’equip amb menys derrotes (3) i menys golejat (15 gols en contra) del grup. Malgrat això, ha encaixat gols en vuit dels últims nou partits, quan en els primers onze va mantenir la porteria a zero en set ocasions, cinc com a visitant i dos com a local.