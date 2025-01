Florentino pressiona la Federació per tenir arbitratges favorables

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Rafael Louzán, assegura que el seu homòleg del Reial Madrid, Florentino Pérez, l’ha pressionat perquè els arbitratges siguin favorables a l’equip madridista. “Se sent perjudicat en l’àmbit arbitral”, va indicar, i va afegir que li ha arribat a dir que el conjunt madridista havia perdut “moltíssims títols per culpa dels àrbitres”.

“La meua relació, que era anterior a això [de ser president de l’RFEF], és bona. El que passa és que Florentino manifesta amb rotunditat que se sent perjudicat en l’àmbit arbitral i altres, la qual cosa ja és vox populi. Llavors, jo li dic que acabo d’arribar i que caldrà posar el comptador a zero i que intentarem d’alguna manera avenir-nos”, assenyala Louzán en un extracte de l’entrevista al programa El Cafelito de Josep Pedrerol que s’emetrà avui.

Louzán afegeix que el president madridista “és perseverant en el tema” i que fins i tot li ha demanat que resolgui el cas Negreira. “Jo li dic que això està en mans de la justícia”, relata el gallec. I admet que Florentino Pérez també li va dir un dia que “portaria àrbitres anglesos per arbitrar”. «Ja m’ho ha dit diverses vegades, a l’Aràbia fa un any em va portar a part i em va dir: “Escolta, heu de resoldre aquest assumpte dels àrbitres que ens està perjudicant i hem perdut moltíssims títols per culpa dels àrbitres.” Jo li vaig dir que creia en la tasca dels àrbitres», va assenyalar.

D’altra banda, el dirigent federatiu veu complicat trobar la pau entre Florentino Pérez i Javier Tebas. “Algú m’ha preguntat i he dit que per què no, però veig que serà molt complicat. Hi ha reptes difícils i aquest ho és encara més, no és fàcil, això”, confessa.