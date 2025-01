Marc Garcia: "Cap dels dos equips arribem en el nostre millor moment"

"Cap dels dos equips arribem en el nostre millor moment, però és un partit molt especial i que segur que serà dificilíssim". Així ha definit Marc Garcia, tècnic del Lleida CF, el duel d'aquest diumenge contra el Sant Andreu, el segon classificat de la classificació, que va perdre el liderat el diumenge passat i visita el Camp d'Esports immers en una dinàmica similar a la del Lleida, amb dos punts de nou després de l'aturada nadalenca pels tres que ha sumat el conjunt blau, ara mateix sisè, a quatre punts del Sant Andreu i a cinc del líder.

A més, tots dos equips també coincideixen en el fet de ser dos dels equips que estan fent més moviments en el mercat d'hivern. L'últim per part del Lleida ha estat la incorporació del mitjapunta Joaquín Rodríguez, provinent del Villanovense després d'haver estat a les ordres de Marc Garcia a l'Alzira. El tècnic ha confirmat que "debutarà el diumenge" i l'ha definit com "un futbolista que no teníem a la plantilla. És un gran últim passador, que es mou bé entre línies i crec que és una peça que ens faltava, perquè tenim bons constructors i bons finalitzadors i ara fitxem a un gran futbolista".

El tècnic també ha parlat sobre les fins a sis baixes que hi ha hagut en el mercat d'hivern, sobre els quals ha dit que "m'agradaria pensar que no han trobat el seu context. És una llàstima que hagin hagut de marxar". Especialment, ha valorat la sortida de Juanan, un jugador que "venia amb la idea de ser important, però que mai ha acabat de tenir el ritme de competició per ser el futbolista que era, perquè ha estat tot molt complicat i s'ha lesionat tres vegades".

A més, ha defensat que "hem d'acceptar que ens hem equivocat les dos parts i intentar trobar una solució, tot i que no sigui plat de bon gust". "Pensem que la millor solució era portar un futbolista diferent, perquè les coses no han sortit com volíem i per això actuem. Jo crec que això es d'alabar, perquè l'alternativa era tirar endavant i no actuar, però hem intentat canviar-ho i després ja veurem si surt bé o no", ha afegit.

Sobre el mercat, ha apuntat que "la lesió de Buenacasa trastoca molt els plans i estem mirant la millor manera de solucionar-ho. Voldríem trobar algú a davant, perquè el vam portar amb la idea de poder jugar amb dos puntes, però és difícil trobar algun agent lliure i que els club deixin sortir als jugadors que ens interessen". "També estem mirant si surt alguna cosa al mig del camp, però el que no farem és fitxar per fitxar", ha conclòs.

Sobre el Sant Andreu, Marc Garcia ha remarcat que "és un equip amb un model de joc súper reconegut i que últimament està incorporant a jugadors a un altre nivell, futbolistes amb un catxé molt més elevat". Però, un cop més, ha deixat clar que "a mi sempre m'agrada jugar contra aquest tipus de rivals, son partits que m'exciten molt". Per últim, ha destacat que "fins demà no sabrem si podem comptar o no amb Naranjo", que es va perdre l´últim partit per molèsties al turmell, tot i que s'ha mostrat "optimista" sobre poder comptar amb ell.