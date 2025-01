El Mollerussa paga a la plantilla

El CFJ Mollerussa continua fent passos endavant per recuperar la normalitat econòmica i institucional. Després de la celebració de la primera junta directiva entre els nous gestors, l’ajuntament i els patrocinadors del club, l’entitat s’ha posat ja al corrent de pagament amb l’actual plantilla i s’ha confirmat l’entrada d’Andreu Subies i David Linde com a vicepresidents d’una junta directiva que compta amb Òscar Cruz com a president. El club ha abonat uns 50.000 euros per posar-se al corrent amb els jugadors de l’actual plantilla, quantitat que s’uneix als prop de 8.000 euros que va haver d’abonar a l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) per aixecar les denúncies que pesaven sobre el club, amb la qual cosa ha recuperat la capacitat per efectuar incorporacions.

El club va fer públic ahir un comunicat en el qual explicava que “la plantilla del primer equip del CFJ Mollerussa ja està al corrent de pagaments”, la qual cosa van confirmar a aquest diari jugadors consultats. El comunicat afegia que “després de les reunions entre els nous gestors, l’ajuntament i els patrocinadors de l’entitat, dimarts passat es va celebrar una junta directiva a la qual es van incorporar els nous membres, entre els quals figuren, com a vicepresidents, Andreu Subies i David Linde i on Òscar Cruz continua com a president de l’entitat”. Així, Cruz va assumir el càrrec després de la dimissió de Josep Gené, encara que des del club mai es va comunicar oficialment aquesta circumstància.

El comunicat fet públic ahir pel Mollerussa afegia que “el club se centra ara a incorporar reforços per potenciar la plantilla que entrena Moha, amb l’objectiu de recuperar la competitivitat que l’equip havia mostrat en la primera volta”. En aquest sentit, després de la incorporació de Guillem Porta, centrecampista que havia deixat el club l’estiu passat per fitxar pel Salon Palloilijat, equip de la Segona divisió de Finlàndia, el Mollerussa vol reforçar la plantilla, per a la qual cosa està treballant en la incorporació de dos o tres defenses, a més d’un davanter. El termini per fitxar finalitza aquest dilluns.

Amb els problemes econòmics en via de solució, el club s’ha marcat com a objectiu esportiu disputar el play-off d’ascens a Segona RFEF. En l’aspecte econòmic, fonts del club van explicar a aquest diari que, després del pagament dels 50.000 euros per saldar el deute amb l’actual plantilla i els prop de 8.000 per aixecar les denúncies presentades a l’AFE, el Mollerussa deu encara uns altres 100.000 euros en concepte de pagaments pendents a diferents creditors.

En el terreny esportiu, després de guanyar el cap de setmana passat el Sabadell per 2-1 al Municipal, amb el debut de Guillem Porta, el Mollerussa visita aquest diumenge el Reddis (18.00). L’equip que entrena Moha ocupa després d’aquesta victòria el lloc 11 en la classificació, amb 23 punts, a 6 del Peralada, que és el que ara ocupa la cinquena posició, l’última plaça que té accés al play-off d’ascens.