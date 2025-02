Marc García: “Fem millor les coses del que diuen els punts”

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

“Se’ns han escapat dos punts una altra vegada. Hem posat contra les cordes un candidat després d’una primera part que no és de 0-2 perquè ens han tirat dos vegades. En el descans hem ajustat coses i em fa ràbia perquè estem fent les coses millor del que diuen els punts.” Amb aquest lament va obrir la roda de premsa el tècnic del Lleida, Marc Garcia, aclarint que “no estic content amb l’empat, però sí amb els meus futbolistes, que s’hi deixen la vida, i amb l’afició, que ens ha ajudat molt. Si l’equip és el de la segona meitat i l’afició també, ens queden moltes alegries per celebrar”.

De fet, el tècnic va ser molt contundent i va destacar que “la porta de Primera RFEF pesa moltíssim i necessitem l’ajuda de tothom de fora per aconseguir enderrocar-la. Nosaltres ens hi continuarem deixant la vida com estem fent fins ara, perquè en el descans podríem haver abaixat els braços, però hem fet un pas endavant i gairebé guanyem”.

“No estic buscant excuses, jo voldria guanyar, però crec que només pujarem si tots empenyem cap endavant”, va sentenciar el tècnic, que va assumir que “podem veure el vas mig buit i dir que hem guanyat un dels últims nou partits o veure’l ple i dir que només n’hem perdut un i estem a un punt del play-off”.

En aquesta línia, va destacar que “ens falta contundència a les àrees però també una mica de sort”, a banda de criticar que “només hem perdut la por quan anàvem perdent”.

Per la seua part, Iker Garcia també va lamentar que “hem sortit bé i la primera part no ha estat dolenta, però ells han tingut dos ocasions i ens han marcat”. “Hi hem cregut i hem acabat empatant”, va afegir. En la mateixa línia es va expressar Diego Iglesias, que va assumir que “en global ha estat un bon partit, però hem tingut dos errors i ens han castigat”.