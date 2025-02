Massa càstig per al Mollerussa

Publicat per Área 11 Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa no va poder puntuar en el feu del líder, encara que va aguantar l’equip de Moha el Yaagoubi fins al minut 72, amb un gran treball defensiu que va impedir al Reus generar joc i ocasions. Al minut 72, tanmateix, una gran jugada de Sergi Casals acabava suposant l’1-0 en un gol en pròpia porta de Franc Carbonell Franki, que no va poder començar amb pitjor peu a l’equip. Van intentar refer-se els del Pla d’Urgell, però tot just cinc minuts més tard el Reus no va fer el segon i va sentenciar el matx.

No ho havia de tenir fàcil el Mollerussa al camp del líder, i aviat van començar els de Moha el Yaagoubi a patir la pressió dels locals, que ho provaven amb un xut de Pedro Martín ja al minut 1. Se n’anava la pilota fora, com al minut 8, o una altra de Ricardo Vaz al minut 9. Buscaven els locals l’àrea contrària, encara que el Mollerussa aguantava bé en un partit amb poc ritme.

Interessava als lleidatans evitar per tots els mitjans que el Reus corregués i imprimís un alt ritme, i aconseguien que això no succeís, encara que els locals tenien la pilota i protagonitzaven les arribades més clares, com al minut 23, quan van provar sort amb una rematada d’Aitor Serrano que no va trobar porteria. Mentrestant, el Mollerussa amb prou feines trepitjava l’àrea contrària, encara que cada vegada aconseguia avançar una mica més la línia defensiva i fins i tot protagonitzar un parell de jugades d’atac que no acabaven d’arribar a bon port.

A la segona meitat, el Reus seguia dominant la possessió de pilota, però sense generar ocasions, davant d’un Mollerussa que es defensava amb ordre. Aguantaven els del Pla d’Urgell, però al minut 72 el Reus va aconseguir enviar una pilota a l’àrea, on Sergi Casals va buscar la passada de la mort, i la pilota que va provar de refusar Franki es va acabar introduint a la seua meta, col·locant l’1-0 en el marcador. Va moure la banqueta Moha i va donar entrada a Putxi i Jordi Puig. Li tocava al Mollerussa avançar línies buscant l’empat.

Tanmateix, al minut 77, Pol Benito va fer el 2-0 amb una rematada de cap després d’una gran jugada individual de Ricardo Vaz, que deixava el partit pràcticament sentenciat. Hauria pogut retallar distàncies el Mollerussa al 85 amb una rematada que va obligar a lluir-se el porter local.

Arriben a l’equip dos nous defenses i un davanter

El CFJ Mollerussa va anunciar una hora abans de l’inici del partit davant del Reus FC Reddis als canals oficials del club tres noves incorporacions per al conjunt de Moha el Yaagoubi, abans del tancament del mercat d’hivern, que es farà efectiu avui. Així, els del Pla d’Urgell es reforcen amb l’arribada del central El Mehdi Motassim i del davanter Omar El Amrani, procedents de l’Union Touarga i el Maghreb Fès de la Primera divisió marroquina. De fet, Motassim va ser titular ahir contra el Reus, i Omar no va jugar malgrat estar convocat.Els dos futbolistes van coincidir la temporada 2019-20 en els juvenils del Màlaga CF i el curs 2020-21 en el Torremolinos, abans que els dos futbolistes passessin per la màxima categoria del futbol al Marroc, avantsala de les seues incorporacions al Mollerussa. El conjunt del Pla d’Urgell també va confirmar el fitxatge de Franc Carbonell Franki, un defensa que pot actuar com a central i com a lateral i que arriba al Mollerussa després del seu pas pel Zuera, de Tercera RFEF, i amb experiència anterior al Binèfar i al Barbastre, amb el qual va aconseguir l’ascens a Segona RFEF el 2023, i va jugar la temporada passada en el partit de setzens de final de la Copa del Rei davant del Barcelona, llavors entrenat per Xavi Hernández (2-3). Franki va tenir ahir mala fortuna, al fer-se el 0-1 a la pròpia porteria.

Moha: “Ens ha faltat ser més contundents”

L’entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, es va mostrar contrariat amb la derrota del seu equip davant del Reus: “La valoració és negativa pel resultat final. L’equip ha estat francament bé, però crec que ens ha faltat acabar de concretar certes jugades i combinacions amb la pilota al nostre favor per poder generar més perill a prop de l’àrea rival i reduir les seues opcions, sabent les grans qualitats que té el Reus. Malgrat tot, he de reconèixer que l’equip ha fet una gran feina”, va voler detallar el tècnic.“En el primer temps han passat poques coses, ells no han creat ocasions, i teníem pràcticament el partit on volíem per treure alguna cosa positiva d’aquest camp. Ells han estat més contundents a partir de l’1-0”, va considerar Moha, que va valorar positivament els debuts de Motassim i Franc Carbonell. “M’ha agradat com els he vist. Ajudaran molt l’equip”, va concloure el tècnic.