Reacció a mitges del Lleida, que remunta un 0-2 contra el Sant Andreu per acabar empatant

El Lleida va encadenar ahir el quart empat a la Lliga, amb un guió molt diferent als anteriors, ja que se’n va anar al descans perdent per 0-2, quan les taules podien semblar una cosa fins i tot positiva per als blaus després d’un primer temps en què el Sant Andreu va convertir les seues dos úniques ocasions. Però tampoc va ser així, perquè malgrat neutralitzar els dos gols visitants amb gols de Mario i Diego Iglesias, el punt va tornar a tenir un sabor amarg, perquè el conjunt blau va tenir possibilitats de guanyar i va acabar el partit amb la sensació que, si hagués durat uns minuts més, hauria guanyat el duel directe.

Amb l’empat, els lleidatans són vuitens i passaran una altra setmana fora del play-off, que ara marca el Sabadell, pròxim rival del Lleida i un punt per sobre dels blaus després de caure ahir a Eivissa (1-0). Per la seua part, el Sant Andreu segueix segon, a tres punts del líder Europa, que ja té set punts de marge sobre el Lleida.

El matx va començar amb un Lleida decidit a tenir la pilota, malgrat la important baixa de Quadri per sanció, davant d’un Sant Andreu que defensava sense patir gaire i esperava per sortir al contraatac.

La primera ocasió va arribar a través d’Unai en l’equador del primer temps. L’extrem es va trobar sol davant del porter però va voler acomodar-se la pilota a la cama bona i va perdre tot l’avantatge i el central li va prendre la pilota. A la mitja hora de joc, el Sant Andreu es va avançar en el marcador després d’una centrada que Serrano va rematar en primera instància i que va ser desviada a gol per un Mendes inexplicablement lliure de marca a l’àrea petita (0-1).

Per si fos poc, deu minuts després, al 40, el Sant Andreu va posar potes enlaire el partit amb el 0-2. Marcos Mendes va disparar a la mitja volta al pal davant de la passivitat defensiva del Lleida i el rebuig el va caçar Albertito, també sol, per marcar després de només empènyer la pilota.

El Lleida, penalitzat massa en un primer temps en el qual va ser proactiu però va pecar de falta de contundència, va vorejar el gol abans del descans, en una rematada a boca de canó de Campins a la sortida d’un córner que es va estavellar al pit del porter Nil. Davant del mal resultat, Marc Garcia va remoure l’arbre en el descans, donant entrada a Diego Iglesias i al nou fitxatge Joaquín Rodríguez, a més de canviar el sistema amb una defensa de tres. I el tècnic va encertar de ple amb el pla, principalment perquè el Lleida va retallar distàncies en el minut 52. Òscar Rubio va rematar un córner al segon pal perquè Mario Domingo, en boca de gol, canviés el guió del partit amb l’1-2. Després del gol i amb espais, el Sant Andreu va poder fer el tercer en un un contra un escorat de Mendes que va ser resolt per Iñaki a l’hora de partit. Cinc minuts després, en el 65, el lateral Viña va tenir una situació idèntica que Iñaki va tornar a resoldre bé, atallant amb els peus. Seguidament, en el minut 73, va arribar el gol de l’empat que permetia somiar als blaus en una paret màgica entre Joaquín i Diego Iglesias, que va definir una passada tremendament bombejada del recent fitxatge amb una meravellosa vaselina al veure el porter avançat (2-2).

A partir de l’empat el desgast físic va oferir espais però poc encert. Tot i així, el Lleida hauria pogut completar la remuntada sobre els tres minuts d’afegit, quan Adri Gené va rematar de cap una centrada totalment sol al segon pal, però una altra vegada la rematada es va estavellar al cos del porter, davant de la desesperació general.

El partit es va aturar per insults racistes

Després del gol de Mario en el 52, el visitant Marcos Mendes es va dirigir al col·legiat perquè, segons es va recollir a l’acta, el jugador del Sant Andreu va denunciar que li van dir “puto negre” des d’una part de la grada nord del Camp d’Esports. Arran d’aquest fet, el joc es va aturar durant dos minuts per activar el protocol contra el racisme, que obliga a parar el joc i no reprendre’l fins que s’adverteixi per megafonia. Precisament un episodi així ja es va viure davant del Badalona Futur amb el porter ucraïnès Yari, quan fets similars van ser destacats a l’acta encara que dos setmanes després la Federació va arxivar el cas en la resolució de sancions per falta de proves contra el Lleida.

Només empats en la segona volta

Amb el resultat d’ahir, el Lleida suma quatre empats en les quatre jornades de segona volta. D’aquesta manera, ja són onze els que porta el conjunt blau a la Lliga, el segon equip de tota la Segona Federació amb més empats. Només és superat per l’Águilas, que en porta tretze.