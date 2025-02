Baqueira es prepara per a la Copa d'Europa d'eslàlom

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Baqueira-Beret es prepara per acollir dos proves de la Copa d’Europa d’esquí alpí, un esdeveniment històric per a l’estació aranesa. Aquest dijous i divendres, els millors esquiadors d’eslalom internacionals competiran en el renovat Stadium Fernández Ochoa. Seran dos carreres d’eslàlom masculí, consolidant Baqueira com una destinació clau al calendari internacional després de l’èxit organitzatiu del Freeride World Tour (FWT). Aquest esdeveniment arriba després de set anys sense que el circuit europeu fes parada a Espanya; l’última vegada va ser a la Molina el 2018.

Els preparatius a l’Stadium Fernández Ochoa estan sent exhaustius per garantir unes condicions òptimes per a les proves. La pista d’eslàlom homologada per la Federació Internacional (FIS) té una longitud de 954 metres amb un desnivell de 219. La sortida es troba a 2.079 metres d’altitud i l’arribada a 1.860, davant de la cafeteria de Beret i a prop del pàrquing. Aquesta pista va ser homologada el 2015 per l’aleshores president del subcomitè de pistes alpines de la FIS, Walter Trilling, i està preparada per allotjar tant competicions masculines com femenines.

Quique Quintero, responsable de l’Stadium de Beret, va explicar que “principalment, el que hem fet ha estat aconseguir un gruix de neu important i compactat a la pista. Això es va fer durant la setmana del 6 al 13 de gener. Amb l’ajuda de dos màquines trepitjaneu i el moviment de neu des de pistes paral·leles, hem aconseguit arribar a un gruix mínim de 50 centímetres”. Aquest treball minuciós va incloure l’ús de tècniques avançades de portar i produir neu per garantir una base sòlida.

El 13 de gener es va iniciar el primer tractament amb aigua per convertir la neu en gel. Segons Quintero, “prèviament es va portar a terme una fressada de sis hores i mitja per oxigenar bé la pista, i després vam començar a regar-la amb un equip de 26 persones, incloent personal dels clubs CAEI, CEVA, COPOS i Peak2Peak, així com treballadors dels departaments de neu i màquines de Baqueira-Beret. Van ser utilitzats quatre equips de treball connectats a arquetes i mànegues per cobrir tota la pista”.