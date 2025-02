El jutjat desestima el recurs del Lleida CF

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Jutjat del Contenciós Administratiu ha notificat avui la decisió de rebutjar el recurs presentat pel Lleida CF contra la resolució de rescindir el conveni d'ús del Camp d'Esports, acordada prèviament per l'Ajuntament de Lleida.

El govern municipal de Lleida, referint-se al ple de l'Ajuntament del 28 de gener de 2022, va remarcar: "Amb el suport unànime dels regidors, es va decidir cancelar el conveni amb el Lleida Esportiu Terraferma Club de Futbol." Aquesta decisió es va complementar amb l'afirmació que el judici s'ha resolt tenint en compte diverses infraccions del club.

Aquestes infraccions inclouen no estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social, així com no haver justificat les subvencions obtingudes. Així mateix, el club va realitzar un canvi de personalitat jurídica sense informar prèviament a l'Ajuntament, a més de passar les responsabilitats de manteniment al consistori, infringint el conveni establert.

El govern afegeix que les raons d'imatge pública també legitimen la revocació del conveni i adverteix que el club no pot optar per la concessió administrativa degut a la prohibició de contractar per deutes amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social.

No obstant això, l'Ajuntament ha preparat un nou conveni de cessió d’ús especial del Camp d'Esports, que permetrà l’ús de les instal·lacions municipals per part del Lleida CF un cop formalitzat. Paral·lelament, es treballa en un Pla de Millora Urbana destinat a optimitzar els serveis del Camp d'Esports.