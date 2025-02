El Lleida tanca el mercat amb dos fitxatges sub-23

El Lleida CF es va reforçar amb dos jugadors que ocuparan fitxa sub-23, el porter Sergio De Cea i el centrecampista Unax del Cura, en la jornada de tancament del mercat hivernal, en el qual la direcció esportiva ha donat sis baixes i ha inclòs sis peces noves a la plantilla: Dylan Iglesias, Sergio Buenacasa –que es perdrà la resta de la temporada per lesió–, Efe Ugiagbe, Joaquín Rodríguez i els dos anunciats ahir, a més de donar d’alta la fitxa de Neyder Lozano.

El primer a ser anunciat va ser el porter Sergio De Cea, de 20 anys, que arriba després de desvincular-se ahir del Reial Saragossa, club que el tenia a préstec a l’Utrillas, de Tercera RFEF, en la primera meitat de la temporada. Des de l’inici del mercat, l’objectiu del club era firmar un altre porter sub-23, a més de Lladonosa, per tenir tres opcions a la porteria. L’altra cara nova per a Marc Garcia serà un altre jove jugador, el centrecampista Unax del Cura, que arribarà com a cedit fins a final de temporada per part del Vila-real. El futbolista basc, de 19 anys, s’ha format a la base grogueta en les últimes temporades i aquesta campanya estava jugant a l’equip C de l’entitat, amb 19 partits jugats i 4 gols anotats.

Tot i la baixa de Buenacasa, el Lleida encara té una fitxa sènior, però només podria usar-la amb un agent lliure

Amb els dos reforços sub-23 i la lesió de Buenacasa, el conjunt blau té encara disponible una fitxa sènior i ara només té l’opció d’incorporar un agent lliure.