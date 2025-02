“Hi havia moltes ganes de viure el partit, és increïble”

Publicat per MARC PERELLÓ SALVIA LLEIDA Verificat per Creat: Actualitzat:

Gairebé deu mil persones, més de sis mil amb entrada i tres mil més que hi van assistir amb invitació, van vibrar al Camp d’Esports amb l’AEM-Barça de semifinals de la Copa Catalunya Femenina. Entre ells, molts nens. De fet, es va començar a veure una gran presència d’espectadors i llargues cues per accedir a les grades del Camp d’Esports més d’una hora abans de l’inici del partit.

Entre els accessos 3 i 4 de l’estadi ja es van concentrar abans del començament del partit jugadors i jugadores del futbol base de l’AEM i responsables de l’entitat, que esperaven amb “molta il·lusió” l’arribada de les futbolistes perquè es posés a rodar la pilota, malgrat que algunes d’elles van lamentar que “vam veure les jugadores del Barça baixar de l’autobús, i no hem vist Aitana i Alèxia, però tenim moltes ganes de viure aquest partit. És increïble”, tal com explicava Júlia Roure Olmo, jugadora de l’Infantil A de l’AEM. Una companya seua de l’equip juvenil, Leonor Jiménez va mostrar la seua satisfacció abans de col·locar-se al seient per veure el partit: “L’AEM ha lluitat molt per arribar a la categoria en la qual està competint. Nosaltres hem coincidit amb Abril Rodrigo (davantera del primer equip) i és un dels exemples i un dels referents per a totes nosaltres. Han portat el nom de l’AEM per tot Catalunya i ja ho està fent més enllà del nostre país.”

Per la seua part, Eric Carrasco, capità del cadet A de l’Escola de Futbol de Tàrrega, va reconèixer que “volem seguir l’exemple d’aquestes jugadores perquè juguen molt bé i també tenen valors que van més enllà del futbol”.

El partit va generar una gran resposta, amb una gran imatge a les grades del Camp d’Esports, on es van veure molts aficionats també amb bufandes i banderes del Barça, com va ser el cas de les penyes barcelonistes de Soses o Puigverd de Lleida, que van voler ser partícips d’un partit històric per al futbol lleidatà.

Tal com va confessar Jana Fernández, de l’EF Pobla de Segur, “seria un somni jugar aquest partit. Tant de bo d’aquí a uns anys puguem viure del futbol”.