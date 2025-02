L'exigent Sagrat Cor Trail d'Alguaire espera 400 inscrits

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sagrat Cor Trail d’Alguaire celebrarà el proper 16 de febrer la vuitena edició amb el mateix format i esperant una participació d’uns 400 atletes en les dos distàncies que ofereix, la caminada, d’11 quilòmetres, i l’exigent trail, de 15 km i un desnivell positiu de 450 metres.

Jordi Terrado, director de la carrera i membre de l’Associació de Caminadors i Corredors Lo Makot, la va qualificar de trencacames “perquè té pujades i baixades curtes però amb un percentatge de desnivell elevat”, va indicar.

Com ja és tradicional, el recorregut de la trail discorre en un 90 per cent per senders i en un 10 per cent per pista. Els participants gaudiran dels paisatges de la serra d’Alguaire, on hauran de superar tres trialeres abans d’afrontar el tram final de la carrera, amb l’ascens dels 327 esglaons que donen accés al mirador del Sagrat Cor. “Aquest tram torna a posar a prova els atletes, perquè venen de superar fins a vuit ascensos i descensos”, va remarcar Terrado.