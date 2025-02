Reconeixen pressions de l'entorn de Rubiales a Jenni

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Rafael Hermoso, germà de Jennifer Hermoso, va ratificar ahir que va patir pressions per part de l’exseleccionador femení Jorge Vilda perquè la seua germana gravés un vídeo traient importància al petó que li va fer Luis Rubiales, i al negar-s’hi aquest li va advertir que això podria tenir conseqüències professionals i personals per a la seua germana com, segons ell, va passar, al no ser de nou convocada. En la declaració com a testimoni en el judici que se segueix a l’Audiència Nacional contra l’expresident per agressió sexual i tres acusats més per coaccions, entre els quals Vilda, el germà d’Hermoso va relatar que tot just acabar la imposició de medalles la seua germana li va comentar al camp que Rubiales li havia “plantat” un petó a la boca sense que ella ho volgués i que li havia fet fàstic. Davant la seua sorpresa i al preguntar-li que què havia fet davant d’aquest acte, Rafael Hermoso va recordar que la seua germana li va dir: “Què havia de fer si ha fet servir la força i m’ha agafat la cara?”, i va assegurar que a conseqüència del petó la va trobar “desubicada i amb ràbia”. Va confirmar també que Vilda se li va atansar a l’avió tornant a Espanya a petició de Rubiales i després de parlar-li “en un to molt afable” sobre el triomf i la figura de la seua germana, “a tall de fer la pilota”, “li va deixar anar” l’enrenou que s’estava produint pel petó, que les filles de Rubiales estaven plorant i que l’expresident temia pel seu càrrec. Li va demanar per això que parlés amb sa germana perquè sortís en un vídeo dient que el petó va ser “d’afecte i amistat i que no havia passat res” i, al dir-li Vilda que ella ja s’hi havia negat, ell va dir que tampoc no ho faria ni la convenceria, a la qual cosa l’exseleccionador va insistir que era el millor per a tots i que això podia tenir conseqüències per a la seua germana, que ja “tenia una edat”, i això podia “tancar-li portes”. Respecte a les primeres entrevistes que ell va concedir, i en les quals va dir que el petó de Rubiales no havia pertorbat la seua germana i negava les coaccions, va reconèixer que havia mentit. “Ho vaig fer per protegir-la i vaig mentir”, va assenyalar.

Per la seua part, Rafael del Amo, exresponsable de futbol femení de la RFEF, va relatar en el judici que a l’avió de tornada va veure que des de l’entorn de Rubiales estaven intentant “pressionar o parlar amb Jenni”, i va dir: “Hi havia coses que no m’estaven agradant.” Del Amo va mostrar a l’Audiència la seua disconformitat en aquells moments, tant amb el petó com en la forma com es va gestionar després. Per a Del Amo, aquella situació “s’arreglava fàcil: parlar amb Jenni i demanar perdó”, però Rubiales li va dir que no, que havia estat “una cosa de mutu acord”.

La portera del Reial Madrid va declarar que Hermoso mai no els va dir que el petó fos consentit

En la jornada d’ahir també va prestar declaració Misa Rodríguez, portera del Reial Madrid i de la selecció espanyola, que va assegurar que Jenni Hermoso no els va dir “en cap moment” que el petó fos “consentit”, i va explicar que, ja a l’avió de tornada a Espanya, “Jenni va i es posa a plorar dient que havia patit pressions. Després que Luis Rubiales parlés amb ella dins de l’avió, ens hi vam atansar Alèxia Putellas, Irene Paredes, Laia Codina i jo, i ens va dir que se sentia pressionada perquè li estaven dient que fes un vídeo i ella no volia. Nosaltres la vam recolzar en la decisió. Que estigués tranquil·la i que no parlés amb ningú”.