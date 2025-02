Alèxia: “La Jenni plorava i deia que no podia més”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

“La Jenni a l’avió estava molt atabalada i deia que no la deixaven, que no paraven, estava molt atabalada.. Després es va posar a plorar d’esgotament, ja no enfadada, sinó esgotada.” Així va descriure la blaugrana Alèxia Putellas l’estat d’ànim de la seua companya Jenni Hermoso durant el vol de la selecció espanyola a Madrid després de ser campiona del món a Austràlia en el quart dia del judici a Luis Rubiales pels delictes d’agressió sexual i coaccions i a Jorge Vilda, Albert Luque i Rubén Rivera, pel segon.

La centrecampista de la selecció espanyola i del Barça va parlar sobre el petó i en quin moment li ho va explicar Jenni Hermoso. “No ho vaig veure perquè just estava saludant la reina. Al final del passamà hi ha com un altar en el qual ens entreguen la Copa. A l’arribar em trobo la Jenni i em diu “tia, m’acaba de fer un petó Rubiales” i jo li vaig dir “vinga, calla”, la seua cara era una mica rara i ella es va girar i se’n va anar cap a altres companyes. Aquesta va ser la primera vegada que em deia que li havia fet un petó, no li vaig donar importància i vaig seguir amb la celebració. Després érem a l’autobús i es comencen a fer comentaris sobre el petó. Allà el que penso és que ha estat un petó fortuït”, va explicar. Després va relatar com la seua companya Irene Paredes va tallar les bromes sobre el que havia passat a l’autobús: “Comencen els càntics i la Irene diu que això és greu i que no fem bromes i jo dic que no passa res si ha estat fortuït, i ve la Jenni i em diu que és fort i m’ensenya el vídeo, i em diu “no sé com li ha passat pel cap això, fer-me un petó”. Em diu: m’ha agafat la cara i m’ha fet un petó, com se li ocorre fer això?”, explica Alèxia. També van declarar ahir dos internacionals més, la blaugrana Irene Paredes i Laia Codina, de l’Arsenal, que va comentar: “El primer que diu ella és: Què faig? M’ha fet un petó. Què faig jo?”. Ja a l’avió, segons Irene Paredes, els va explicar que Rubiales havia parlat amb ella, que li va dir que “havia estat cosa dels dos” i li va demanar la seua ajuda “per solucionar el problema”. “La Jenni l’únic que volia era que la deixessin en pau”, va dir. “No parava de relatar-li els fets com si ella no els hagués viscut en primera persona. Que ho fes per les seues filles, que digués que havia estat consentit”, va relatar Alèxia. Paredes va confirmar també que va veure com Jorge Vilda es va atansar a parlar amb el germà de Jenni Hermoso durant el vol, i que la capitana, Ivana Andrés, els va explicar que també li havien demanat fer un vídeo, i s’hi va negar.