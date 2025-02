Mollerussa, elegida la tercera millor prova de l'Europeu

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Mollerussa es manté per segon any consecutiu al podi de les millors proves del Campionat d’Europa d’autocròs, certamen del qual continuarà formant part en aquest 2025 per cinquè any seguit. La Federació Internacional d’Automobilisme va donar a conèixer les qualificacions de final de temporada en el seu congrés mundial celebrat aquest cap de setmana passat a la ciutat letona de Jurmala, a prop de Riga. Allà els responsables de la FIA van elegir la prova de Mollerussa com la tercera millor del 2024 a nivell tècnic, que valora aspectes merament de carrera en els quals l’any passat va ser la millor, i la cinquena a nivell organitzatiu d’onze que formen el calendari.

“Som allà, a les primeres posicions. Hem baixat del primer lloc en què estàvem fa un any, però hi ha hagut organitzadors que s’han posat les piles i que tenen més suport i facilitats per buscar recursos que nosaltres. Tot i així, continuem sent una referència a Europa”, va asseverar Joan Anton Grustan, un dels responsables de l’Escuderia Mollerussa, que va assistir al congrés juntament amb el també directiu Toni Castillón.

La prova de Mollerussa d’aquest any ja té dates, l’11 i 12 d’octubre, i serà la penúltima cita de l’Europeu, una circumstància que beneficiarà a nivell de participació. “Segur que el campionat no estarà encara decidit en cap de les categories i això podria fer que tots els aspirants vinguin a Mollerussa”, va destacar Grustan. La cursa lleidatana tornarà a comptar amb les quatre categories sèniors de l’Europeu, la Cros Car i les tres cilindrades de buguis: Super Bugui, Bugui 1.600 i Junior Bugui. L’únic dubte està en la Junior Cross Car, reservat per a pilots d’entre 13 i 15 anys, ja que la FIA pretén programar-les fora del curs escolar, per la qual cosa la cita de Mollerussa, que és a l’octubre, quedaria fora.

Acumula un deute d’uns 50.000 euros

L’Escuderia Mollerussa va tenir unes pèrdues d’una mica més de 25.000 euros de l’última prova disputada l’any passat, que fa que el deute acumulat s’atansi als 50.000 euros, xifra que el club del Pla d’Urgell espera reduir en bona mesura per les subvencions que encara no s’han satisfet per part de les institucions.

El circuit haurà de passar l’homologació

El circuit del Parc de la Serra de Mollerussa haurà de passar una nova homologació internacional, ja que la vigència de quatre anys ja ha caducat. Pel que fa a les millores, l’Escuderia Mollerussa no preveu aquest any gaires inversions, ja que la FIA encara no ha decidit si l’asfaltatge de la zona de sortida serà o no obligatori. D’altra banda, Mollerussa acollirà l’Estatal el cap de setmana anterior a l’Europeu.