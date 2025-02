El Pons Lleida vol encarrilar l'accés a la Final a Quatre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida visita avui l’equip francès de la Vendéenne (20.30) en la WSE Europe Cup en el partit d’anada dels quarts de final. L’objectiu dels lleidatans és obtenir un bon resultat de cara a la tornada, que es disputarà al pavelló municipal Onze de Setembre l’1 de març a les 21.00, i classificar-se per a una altra Final a Quatre. Aquest és un torneig, la segona competició continental, que se li dona bé al club lleidatà, que es va proclamar campió durant tres anys consecutius –2018, 2019 i 2021– (el 2020 no es va disputar per la covid).

L’entrenador de l’equip lleidatà, Edu Amat, reconeixia ahir abans de partir cap a terres franceses que “és una de les competicions que més ens il·lusionen. Tenim la intenció de passar una nova eliminatòria i classificar-nos per a una altra Final a Quatre. L’equip està molt motivat i molt concentrat per fer un bon partit”.

El Pons Lleida vol deixar avui encarrilada l’eliminatòria per sentenciar a l’empara del seu públic. “Tenim la tornada a casa i n’hem de ser conscients. Cal treure el millor resultat a França perquè a casa la nostra afició ens acompanyi i ens ajudi a passar de ronda”, va assenyalar Amat.

El tècnic llistat va voler incidir que el seu equip haurà de fer un partit seriós, malgrat la teòrica superioritat sobre la Vendéenne. “És un rival d’una Lliga en la qual es juga diferent, amb menys intensitat i menys ritme. Són hoqueis totalment diferents i de vegades tractar d’imposar el nostre ritme no resulta tan fàcil entre cometes com podria semblar. Però l’equip està preparat i tenim clar quin és el nostre objectiu a França”, va concloure Amat.

La plantilla del Pons Lleida, que va arribar ahir a la tarda a terres gal·les, s’entrenarà aquest matí per preparar el duel.

El Vila-sana afronta amb el Raxoi un partit propici per golejar

El Vila-sana, encara amb l’eco mediàtic ressonant després de conèixer-se aquesta setmana el superfitxatge d’Aina Florenza per a la temporada que ve, visita avui al cuer Raxoi (20.15). L’equip de Santiago de Compostel·la només ha obtingut dos victòries en el que portem d’OK Lliga i en el partit de la primera volta ja va rebre un sever correctiu a la pista de l’equip del Pla d’Urgell (8-1).És un mer tràmit, a priori, per a un Vila-sana en el seu objectiu de seguir la línia del líder Telecable, que l’avantatja en tres punts a la classificació. L’equip que entrena Lluís Rodero és tercer a la taula, amb els mateixos punts que el segon, Palau de Plegamans, i el quart, Esneca Fraga. L’objectiu avui no és només guanyar, sinó marcar tants gols com sigui possible.