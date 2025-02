El Borges, superat pel líder

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Borges va caure ahir per 0-2 davant del líder, el Martinenc, malgrat la seua superioritat numèrica a la segona part per les expulsions de Gaspa i Sánchez; i de les múltiples ocasions que van tenir. Amb aquesta derrota, els de les Garrigues segueixen a la novena posició de la taula a nou punts de la zona de descens.

A la primera part, els lleidatans van aconseguir el control del duel i van ser capaços de generar les ocasions més clares. Tot i així, l’efectivitat dels barcelonins va ser clau i en un rebot d’una falta lateral, Daniel Suárez va obrir el marcador al Ramon Espasa (0-1).

Després del descans, Gaspa, del Martinenc, va ser expulsat per fer caure Rubió, que era l’últim home, i els locals van continuar dominant. Les ocasions se succeïen, però la mala fortuna de cara a porta i els pals els van impedir igualar el partit. Tant fallar va acabar passant-li factura al Borges, que va veure com al minut 78 Sosa sentenciava el partit en un contraatac i anotava el 0-2. Després del gol, els barcelonins també van perdre Sánchez, que va ser expulsat per doble groga. Tot i així, el Borges no va tenir temps per reaccionar i va acabar caient a casa (0-2).