Empat a l’últim sospir (1-1)

L’AEM ha visitat aquest matí la Ciutat Esportiva d’Alcalá de Henares per visitar el filial de l’Atlètic de Madrid. Durant la primera meitat tots dos equips han optat per un joc directe amb molta lluita i pilotes a l’àrea. Al minut 30 el conjunt matalasser ha tingut la primera ocasió destacada mitjançant una tímida centrada lateral. Rubén López ha sacsejat l’arbre i ha optat per canviar el sistema i fer entrar des de la baqueta a Marilen. La substitució ha canviat els ànims a les lleidatanes que han començat a generar oportunitats de perill. A les acaballes de la primera part, la portera de l’AEM, Laura Martí, ha realitzat una sensacional aturada a la rematada de Reyes Moreno. S’arribava al descans amb 0-0 al marcador.

A la tornada de la mitja part li han anul·lat un gol per fora de joc a Noe Fernández després d’una bona combinació grupal. Les ocasions més destacades del partit han arribat en els darrers instants de jocs. Al minut 80 l’àrbitra ha xiulat un més que dubtós penal sobre Celia després d’una lleugera agafada de Blasco. Reyes Moreno no ha fallat des dels 11 metres i ha avançat a les madrilenyes. Al temps afegit l’AEM ha aconseguit empatar el partit mitjançant una falta lateral picada per Noe Fernández. La pilota s’ha passejat per l’àrea sense trobar rematadora i ha acabat entrant al fons de la xarxa. Instants després del gol ha acabat el partit.

Amb aquest resultat l’AEM se situa en la sisena posició amb 26 punts. El següent partit de les de Rubén López serà diumenge vinent al Recasens contra el Cacereño, un rival directe de la zona de play-off.