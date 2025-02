A la Final Four

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida va deixar ahir pràcticament liquidada l’eliminatòria de quarts de final de la WS Europe Cup davant de La Vendéenne francès, després de la inapel·lable golejada per 3-8, amb la qual cosa posa peu i mig en la que seria la sisena Final Four de la seua història en tan sols vuit anys, de les quals n’ha guanyat tres (2018, 2019 i 2021). Els llistats van arrancar amb un 0-3 en tot just 10 minuts i, després de la reacció del quadre gal, que va arribar a situar-se 3-4, tres gols en els últims dos minuts de partit deixen la tornada a l’Onze de Setembre d’aquí a tres setmanes en un mer tràmit.

El Pons Lleida va sortir molt concentrat i sabent en tot moment el que havia de fer. Seu va ser el domini durant els primers deu minuts, davant d’un quadre francès que intentava sobreviure com podia en defensa. A la primera clara ocasió que van tenir els llistats, Darío Giménez no va perdonar i va posar el 0-1 als tres minuts. L’argentí va recollir una passada i des de la mitja distància va creuar la bola fora de l’abast d’Arnau Serra, que va veure com es colava per tot l’escaire. El gol va donar més possessió als lleidatans, que amb prou feines patien en defensa i quan recuperaven la bola sortien ràpids al contraatac, en un dels quals de nou Giménez va firmar el seu doblet particular gràcies a una perfecta assistència de Jordi Badia, en què només va haver d’empènyer la bola al fons de la xarxa. Les coses es posaven molt de cara al Pons Lleida i encara se li van posar millor amb el gol de Nico Ojeda d’un tir des de mitjana distància. En tot just deu minuts el Pons Lleida tenia gairebé resolta l’eliminatòria, però un gol amb molta fortuna de La Vendéenne 50 segons després va posar emoció al partit. La diana va arribar en una pugna entre Miguélez i Allannic que va fer que la bola sortís rebotada i es colés per sota del cos de Martí Zapater. Amb el gol, La Vendéenne va reaccionar i hauria pogut retallar encara més les distàncies amb un més que rigorós penal de Badia, que Thebaud va fallar. El Pons Lleida va acabar la primera part tancant de nou els francesos a la seua parcel·la, però aquesta vegada van topar amb el porter català de La Vendéenne. La segona meitat va començar com la primera, amb el quadre llistat bolcat i gaudint de clares ocasions per incrementar el seu compte. Badia i Torres van tenir el quart a les mans, però del possible 1-4 es va passar al 2-3 en tot just mig minut, el que va tardar l’exllistat Gefflot a culminar una contra. El Pons Lleida va reaccionar i un minut després Torres tornava a situar dos gols de renda (2-4). La situació s’hauria pogut posar més complicada, ja que els llistats van ser castigats amb dos directes en tot just tres minuts. La primera, per l’exclusió, també molt rigorosa, de Nico Ojeda, i la segona per la desena falta acumulativa. Per sort, Zapater va endevinar les intencions a Gefflot en el primer llançament i en el segon, Mir va enviar la bola a la creu. En plena pressió local, Thebaud va trencar la mala sort i va aconseguir el 3-4 a 12 minuts del final. Però el Pons Lleida no es va ensorrar. Va reprendre el comandament del partit i va començar a crear perill. Moncusí, Miguélez i Nico Ojeda van avisar i el mateix argentí va donar tranquil·litat marcant una directa per l’exclusió de Korosec. El gol va deixar tocat La Vendéenne, que va començar a abaixar la intensitat i va deixar més lliures els llistats, que ho van aprofitar per liquidar l’eliminatòria amb tres gols en els dos últims minuts. Tombita Torres va firmar el seu doblet particular a l’aprofitar una gran assistència de Jordi Badia, que marcaria 18 segons després en jugada personal. El 3-8 definitiu el firmaria Nico Ojeda amb una altra directa, aquest cop per la desena falta local i, com en l’anterior, va enganyar Arnau Serra. Els gals van tenir una altra directa amb el temps ja complert, però Zapater va parar el llançament de Thebaud.

“L’eliminatòria està encarrilada, però encara queden 50 minuts”

Edu Amat, tècnic del Pons Lleida, es va mostrar molt satisfet per la victòria però no va donar per feta la classificació. “L’eliminatòria està molt encarrilada, però queden 50 minuts i encara poden passar moltes coses, però crec que hem fet molt bon treball per afrontar el partit de tornada molt més tranquils”, va assenyalar. També va reconèixer que el primer gol local els va afectar. “No ens hem trobat còmodes, la pista relliscava molt i ens costava jugar. Volíem posar-nos davant en el marcador i l’equip ha sortit molt bé, però l’1-3 ens ha fet mal perquè ha estat en una jugada aïllada de mala sort i en un moment en què no estàvem a gust. El partit ha canviat per complet i ells s’han apropiat de la bola. Però amb el 2-3 i el 3-4 hem sabut reaccionar ràpid i sabíem que a nivell físic seria important gestionar bé els últims minuts, i quan ells han fet un pas enrere ho hem aprofitat per anar-nos-en amb cinc gols de marge que realment ens donen molta tranquil·litat”, va afirmar el tècnic llistat.

L’Sporting, possible rival a semifinals

L’Sporting de Portugal, vigent campió de la Champions, va prendre avantatge ahir al guanyar 3-2 l’Igualada i es perfila com el possible rival dels lleidatans si accedeixen a la Final Four. El Voltregà va guanyar el Tomar portuguès (4-3) al remuntar un 0-2. Un altre equip lusità, el Riba d’Ave, va prendre avantatge davant el Sarzana italià.