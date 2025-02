El Hiopos planta cara al Madrid però acaba perdent (84-95) en un partit amb polèmica

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Hiopos Lleida ha perdut aquest migdia amb el Reial Madrid per 84-95 en un pavelló Barris Nord ple de gom a gom que sempre ha animat el seu equip. Els lleidatans han plantat cara en tot moment als blancs i s'han vist perjudicats pels àrbitres. I això que el Hiopos ha començat molt malament, amb un parcial de 0-7, amb el Madrid molt encertat en cistelles de tres punts (5 de 9) i dominant la pintura amb Tavares. Els blancs han aconseguit una màxima renda de 15 punts (11-26, m.8). Llavors, el Hiopos ha reaccionat després d'un temps mort demanat per Gerard Encuentra, amb un parcial de 10-2 per acabar el primer quart perdent de 7 (21-28)

El Hiopos ha iniciat el segon quart amb la mateixa intensitat que ha acabat el primer, completant la remuntada amb un parcial de 12-4 per posar-se per primera vegada per davant (33-32), obligant a Chus Mateo a parar el partit a falta de 4 minut pel descans. El Madrid ha reaccionat des del tir lliure i amb dos triples de Hezonja i Campazzo ha recuperat 8 punts de renda (34-42), obligant Encuentra a parar el partit a falta de 1.34 pel descans. Al final 37-46 després que els àrbitres hagin anul.lat de forma molt rigorosa un triple de Walden sobre la botzina de final de quart (37-46), el que ha portat al públic a cridar "així guanya el Madrid!". Llavors també s'ha produït un aldarull, que hauria estat provocat per un enfrontament entre un seguidor local i un del Madrid, segons algunes fonts, el que ha obligat als Mossos a intervenir.

A la segona part del partit el Madrid ha tornat a agafar avantatge en el marcador gràcies a l'encert de Llull y Abalde, aconseguint 11 punts de diferència (47-58), amb decisions arbitrals molt polèmiques, que han comportat una tècnica per a Oriola, que ha estat eliminat per 5 faltes, per no donar una cistella per bona. Tot i això, el Hiopos ha reaccionat i ha aconseguit donar-li la volta al marcador i posar-se 65-63 amb dos triples de Bropleh i un de Van der Vuust i tirs lliures. El tercer quart ha acabat 65-66 amb un 2+1 de Llull.

En l'últim quart ha estat decisiu un parcial inicial de 2-13 que ha tornat a donar al Madrid una renda de per sobre dels deu punts (67-79). Tot i que el Hiopos ha tornat a reaccionar i s'ha arribat a posar a 7, no han pogut anar més enllà i ha acabat perdent per 84-95.

Els màxims anotadors locals han estat Bozic i Van der Vuurst, amb 12 punts, mentre que Bropleh n'ha fet 11 i Oriola i Hamilton, 10. Per part del Madrid, Hezonja, amb 22, Campazzo (17) i Llull (16) han estat claus.