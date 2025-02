El Madrid i l'Atlètic firmen taules i la lluita pel títol s'ajusta

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reial Madrid i l’Atlètic van empatar (1-1) ahir, per la qual cosa els de Carlo Ancelotti segueixen a dalt de tot de la taula, després que els blanc-i-vermells s’avancessin de penal, mitjançant revisió al VAR, amb gol de Julián Álvarez, i els blancs igualessin a la segona meitat, gràcies al gol de Kylian Mbappé. El resultat pot ser perfecte per al Barça que, si guanya avui a Sevilla, se situarà a dos punts dels blancs i a un de l’Atlètic.

Una altra vegada, i ja van cinc, 90 minuts d’un derbi que acaba en empat entre madridistes i blanc-i-vermells. Molta igualtat en un duel una mica descafeïnat que, després d’una setmana amb molt de soroll arbitral, va tenir la seua dosi de polèmica pel penal per trepitjada clara d’Aurelien Tchouameni a Samu Lino. L’àrbitre no ho va assenyalar i el VAR el va cridar, per acabar concedint-ho al cap de cinc minuts. Julián Álvarez el va transformar per situar el 0-1 en el marcador.

Però, després d’una primera part molt pobra, el Reial Madrid va créixer a la segona meitat i Mbappé va igualar tot just arrancar el segon temps, encara amb molts minuts al davant. Però no hi va haver més gols, el Reial Madrid segueix líder, amb 50 punts, només un per sobre de l’Atlètic, però el FC Barcelona, si guanya el Sevilla avui, pot posar-se a només dos.

El Madrid, més dominador després del descans, es va quedar sense una victòria que necessitava perquè té el liderat cada vegada més amenaçat.

El Barcelona visita avui el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00) per enfrontar-se al Sevilla amb l’objectiu de guanyar i retallar distàncies amb els dos equips madrilenys i aprofitar així l’empat (1-1) en el derbi. Un triomf blaugrana els deixaria a dos punts del Madrid i a un de l’Atlètic.

Hansi Flick va explicar que la condició física dels seus jugadors és “molt bona”. “Tot l’equip ha jugat molt bé en els últims partits. Ja ho van demostrar i van crear moltes oportunitats. En aquest moment és molt important tenir tots els jugadors que poden jugar i demà també hi anem amb cames fresques”, va manifestar.

“Tenim 17-18 jugadors que poden jugar més minuts i pocs jugadors que no. Estic molt content i crec que també hi ha un bon ambient a l’equip, al vestidor, i això és fonamental per a nosaltres. Tothom vol lluir-se i ensenyar com de bons són, i això és fantàstic”, va afegir.

Respecte a Gavi, Dani Olmo i Iñigo Martínez, va afirmar que “tots poden jugar”, i no va revelar si Ferran Torres pot repetir titularitat després de la seua actuació a la Copa. “També pot jugar en diferents posicions. Veurem, ara per ara és el que puc dir. Estic molt content pel Ferran, perquè el mes passat no va ser fàcil per a ell. Es va lesionar i ara ha tornat”, va explicar.

Respecte a les polèmiques amb els arbitratges va comentar que “de vegades estaria bé parlar amb els àrbitres, però, al cap i a la fi, ells prenen decisions que no es poden canviar. Podria ser una bona opció, però el treball dels àrbitres és molt dur. Si volen canviar alguna cosa, estem oberts a això”, va assenyalar. Va dir no tenir pressa per renovar: “No estic sota pressió. M’encanta treballar per a aquest club. Estic molt content amb l’equip. I tenim molt més potencial i ho puc veure en els jugadors del planter, que són molt bons. Tinc temps, tinc un any més de contracte i després ja veurem. Una temporada i dos anys per a un entrenador és molt de temps”, va dir.

Un hat-trick de Sancet condemna el Girona

El Girona de Míchel va caure ahir per 3-0 davant de l’Athletic Club a San Mamés. Els lleons van ser molt superiors i els tres gols d’Oihan Sancet, màxim golejador del conjunt basc, van ser definitius per als gironins. Amb aquesta victòria sobre els de Míchel, l’Athletic es col·loca en llocs de Champions i aconsegueix la victòria 150 en el nou San Mamés en el que va ser el seu partit 276 a l’estadi.Gran gest

Lamine Yamal regala la samarreta a Mestalla

Lamine Yamal, a més de brillar a Mestalla contribuint a la victòria del Barcelona a la Copa, va tenir un gran gest amb un aficionat local. A la graderia hi havia Pedro, un nen que va assistir al partit amb un cartell en el qual demanava al futbolista blaugrana la seua samarreta. Al final del partit, el mateix Lamine es va adreçar al nen per lliurar-l’hi en persona, un gest que va ser molt aplaudit pels seguidors locals i que s’ha fet viral a les xarxes socials.

Empats per al Mirandés i Llevant

El Mirandés i el Llevant es van haver de conformar amb un punt en les seues visites al Granada (0-0) i al Màlaga (1-1), ahir a la jornada 26 de Segona divisió, en la qual tots dos equips lluiten per pujar a Primera i Sporting de Gijón i Eibar van firmar taules sense gols a El Molinón. En la baralla per baix, el Castelló va vèncer per 1-3 el Racing de Ferrol.