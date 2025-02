A un pas del miracle

Publicat per COLAU OBRADOR LLINAS Verificat per Creat: Actualitzat:

Continua la mala ratxa del Robles Lleida, encadenant tres partits seguits sense guanyar per primera vegada aquesta temporada, al perdre a casa davant del Sevilla Bàsquet per 65-70. El duel va començar de cara per a les lleidatanes, que van imposar el seu ritme al partit, guanyant avantatge ràpidament. El Sevilla va intentar aprofitar la seua superioritat, tot i que la defensa lleidatana no va deixar espais (15-8). Malgrat la bona arrancada local, les sevillanes van entrar de ple en el partit a còpia d’abusar de les jugades al pal baix amb García i van capgirar el marcador a menys de tres minuts per al descans i els primers vint minuts van acabar amb 27-34. El tercer temps va ser el millor de les visitants, deixant gairebé sense opcions d’anotar les lleidatanes. Malgrat que no van estar gaire brillants en atac, les visitants van arribar al final del parcial amb un avantatge de 18 punts (36-54). Després d’un inici de quart continuista els últims minuts, les lleidatanes van començar a anotar triples i van tenir la remuntada a un pas, a 6 a falta d’un minut. La reacció va arribar tard i malgrat anotar 5 triples aquest quart, no van poder culminar la remuntada. Rubén Petrus es va mostrar enfadat: “És igual el rival, hem de donar el cent per cent tot el partit, no només en trams”, va dir.