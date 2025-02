El Rodi Balàfia es retroba amb la victòria a casa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Rodi Balàfia es va retrobar ahir amb la victòria, després d’imposar-se amb molta solvència (3-0) al CV Sant Martí, equip que ocupa la penúltima plaça de la classificació. D’aquesta manera, els lleidatans deixen enrere el dur cop que van encaixar la passada jornada en què van caure per 3-1 a la pista del Pòrtol i van perdre la segona posició a la classificació.

El partit va estar marcat per la superioritat dels del Segrià, que es mantenen invictes al Juanjo Garra, i pel debut del receptor veneçolà Alejandro Borges, que va tenir els seus primers minuts amb el conjunt de Lleida.

El xoc va començar amb un Balàfia molt aguerrit que va saltar a la pista amb les idees clares i va aconseguir emportar-se el primer set per 25-20. Al segon, els lleidatans no van deixar lloc per a les sorpreses, i amb un contundent 25-10 van començar a encarrilar el triomf. Finalment, en el tercer i últim parcial, el Rodi Balàfia va sentenciar el partit a l’imposar-se, de nou, per 25-20 a un Sant Martí que es va veure molt superat.

Amb aquest triomf, els lleidatans són virtualment segons, a esperes del resultat de l’Hospitalet, que juga avui davant del Torredembarra al seu pavelló i pot recuperar la posició.