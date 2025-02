Tràmit superat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars va salvar el tràmit a la pista del Raxoi, un dels dos cuers de l’OK Lliga, amb una victòria sense brillantor (1-3), però que li permet continuar en el grup de perseguidors del líder Gijón, que no va fallar en la visita al Cerdanyola (1-4) i segueix tres punts per sobre a la taula. El tercer triomf consecutiu i el primer de la segona volta no va estar exempt d’emoció, ja que el rival compostel·là va voler posar emoció en els minuts finals. Des dels primers instants es va apreciar la superioritat individual de les jugadores lleidatanes. Antón va posar a prova la portera local i Coelho va haver d’intervenir tres vegades davant dels tímids atacs de les gallegues, una mica tenallades pel nom de l’equip que tenien davant. Felamini també va tenir l’ocasió d’obrir el marcador, però no va aprofitar la superioritat en un contraatac, mentre que Luchi Agudo també va topar amb Cotelo en una jugada individual. El monòleg va continuar amb un tir alt de Victòria Porta quan estava sola, però als 14 minuts el Vila-sana no va desaprofitar una nova ocasió. Victòria Porta va veure Luchi Agudo en clar avantatge sobre la seua defensora i la passada de la lleidatana es va convertir en el 0-1. Coelho va tornar a aparèixer abans que Gime Gómez i Antón tinguessin dos ocasions desviades. Gómez va repetir oportunitat i el Raxoi va estar a prop de trobar l’empat en els últims compassos de la primera meitat. El 0-1 era un resultat perillós i el Vila-sana va sortir en la segona meitat disposat a marcar el segon. Gime Gómez es va trobar amb el pal, mentre que Victòria Porta i Felamini es van trobar amb Cotelo, portera de les gallegues. El gol de la tranquil·litat va arribar als 36 minuts, en una jugada molt semblant a la del primer gol. Aquest cop va ser Felamini qui va trobar Victòria Porta en disposició de superar la defensora i la lleidatana va batre Cotelo per establir el 0-2. No va tardar a arribar el tercer, després que Luchi Agudo assistís Felamini. Amb el 0-3 el partit semblava totalment resolt i Dai Silva va estar a prop de fer el quart. A 8:25 del final, el Raxoi va demanar temps mort i les gallegues van intentar donar el millor en els últims instants. Vilas, en un error del Vila-sana en la conducció de la bola, va marcar l’1-3, que es va celebrar intensament a les grades de Fontiñas. El Raxoi va estar a prop de fer un bon ensurt a les lleidatanes, ja que al minut 45 Sad es va quedar sola davant de Coelho i va fallar la rematada. La jugadora local va tenir una nova ocasió a falta de dos minuts per al final, tot i que el Vila-sana va saber temperar els nervis i portar el partit al seu terreny lligant una victòria necessària.

Les del Pla, que ahir no van comptar amb Maria Porta, disputaran la cinquena jornada de la Lliga de Campions dissabte 15 a la pista del Palau, que ahir va golejar en la visita a l’Alcalá (0-6). Reprendrà l’OK Lliga Femenina el dissabte 22 rebent al Municipal al conjunt madrileny.

Sad no va poder superar Coelho en la jugada que hauria suposat el segon gol del Raxoi

Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, va manifestar després de sumar una important victòria que “ha estat un partit que hem tingut dominat en tot moment, encara que és veritat que ens ha faltat ser més efectives de cara a porteria. Ens falta ser una mica més finalitzadores. Cal tenir més gana a l’hora d’acabar les jugades”, va afegir el tècnic.

Rodero també va assenyalar que “a la segona meitat hem estat molt bé en la recuperació de la bola, amb una pressió molt a dalt. Hem aconseguit anar-nos-en en el marcador amb el segon i tercer gol, fins i tot n’hauríem pogut marcar algun més”, va remarcar.

Sobre l’ensurt que va donar el Raxoi en els últims minuts del partit, Lluís Rodero va manifestar que “és veritat que elles han tingut l’oportunitat de marcar, però també hem tingut nosaltres moltes ocasions per ampliar el marcador i no les hem convertit. Al final hem hagut de treballar més del que ens esperàvem, però l’important era sumar els tres punts fos com fos. No podem deixar escapar punts en cap partit. Toca seguir, treballar en els pròxims partits i començar a preparar el duel de la Lliga de Campions a la pista del Palau”, va afegir l’entrenador del Vila-sana.

En el pròxim duel de la Champions, les lleidatanes buscaran atrapar les barcelonines a la classificació, ja que el Palau ha sumat 9 punts pels 6 amb els quals compta l’equip del Pla d’Urgell.